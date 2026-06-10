25 fotos del agasajo de la Asociación de Bancos Argentinos por el Día del Periodista

Adeba, la entidad que reúne a los bancos de capital nacional, celebró junto a los hombres y mujeres de prensa en un cóctel junto a los principales banqueros y ejecutivos del sistema financiero

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Adeba 2026
Javier Bolzico, presidente de Adeba

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) celebró el Día del Periodista en un evento realizado en torre Galicia, en centro porteño.

El presidente de la entidad, Javier Bolzico, destacó que “el crédito bancario es el resultado de la intermediación financiera, y su desarrollo dependerá tanto de lo que haga el sector público como el sector privado. El Estado debe generar las condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y esquemas impositivos adecuados. Los bancos por su parte deben aportar el capital, la gestión de riesgos e innovación para brindar servicios financieros de calidad”.

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Adeba 2026
Jorge Brito, presidente de Banco Macro

“En 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento. Pero aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos solo representan actualmente el 12.5 % del PBI. Debemos lograr que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”, agregó el dirigente.

“En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas. La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales. Estamos convencidos que Argentina está frente a una gran oportunidad y que será aprovechada”, dijo Bolzico.

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Pablo Firvida, gerente de Relaciones Institucionales y con Inversores de Galicia; Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia; Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle
Pablo Firvida, gerente de Relaciones Institucionales y con Inversores de Galicia; Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia; Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle
Juan Parma, CEO de Banco Macro
Juan Parma, CEO de Banco Macro
Adeba 2026
El evento se desarrollo en la Torre Galicia
Eduardo Escasany, accionista de Grupo Financiero Galicia
Eduardo Escasany, accionista de Grupo Financiero Galicia
Gustavo Manriquez, Fabián Kon, Guillermo Cerviño, presidente de Comafi, Diego Rivas y Javier Bolzico
Gustavo Manriquez, Fabián Kon, Guillermo Cerviño, presidente de Comafi, Diego Rivas y Javier Bolzico
Francisco Gismondi, gerente general de Adeba
Francisco Gismondi, gerente general de Adeba
Adeba 2026
Fabián Doman
Nacho Girón
Nacho Girón
Pablo Firvida y Cecilia Boufflet
Pablo Firvida y Cecilia Boufflet
María O'Donnell
María O'Donnell
Romina Manguel y Agustín Álvarez Rey
Romina Manguel y Agustín Álvarez Rey
Pablo de León y Pablo Blanco
Pablo de León y Pablo Blanco
Sebastián Catalano, editor jefe de Economía de Infobae
Sebastián Catalano, editor jefe de Economía de Infobae
Daniel Sticco
Daniel Sticco
Adeba 2026
Guillermo Kohan
Alejandro Bercovich
Alejandro Bercovich
Pablo Firvida; Pablo Rossi y Juan Nápoli
Pablo Firvida; Pablo Rossi y Juan Nápoli
Guillermo Cerviño; Juan Nápoli, presidente de Valo; y Jorge Brito
Guillermo Cerviño; Juan Nápoli, presidente de Valo; y Jorge Brito
Gastón Bourdieu
Gastón Bourdieu
Mariano Gorodisch
Mariano Gorodisch
Adeba 2026
Alfredo Scocimarro y Marcelo Bonelli
Gustavo Manriquez y Pablo Quirno (h), Gerente General de Ualá
Gustavo Manriquez y Pablo Quirno (h), Gerente General de Ualá
Gastón Bourdieu y Juan Parma
Gastón Bourdieu y Juan Parma
Adeba 2026
Liliana Franco, Romina Manguel, Fabián Doman, María O'Donnell y Luciana Geuna
Francisco Olivera, Juan Nápoli, Jorge Brito, Javier Bolzico, Pablo Rosso y Fernando Laborda
Francisco Olivera, Juan Nápoli, Jorge Brito, Javier Bolzico, Pablo Rosso y Fernando Laborda

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