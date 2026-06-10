25 fotos del agasajo de la Asociación de Bancos Argentinos por el Día del Periodista

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) celebró el Día del Periodista en un evento realizado en torre Galicia, en centro porteño.
El presidente de la entidad, Javier Bolzico, destacó que “el crédito bancario es el resultado de la intermediación financiera, y su desarrollo dependerá tanto de lo que haga el sector público como el sector privado. El Estado debe generar las condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y esquemas impositivos adecuados. Los bancos por su parte deben aportar el capital, la gestión de riesgos e innovación para brindar servicios financieros de calidad”.
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“En 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento. Pero aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos solo representan actualmente el 12.5 % del PBI. Debemos lograr que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”, agregó el dirigente.
“En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas. La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales. Estamos convencidos que Argentina está frente a una gran oportunidad y que será aprovechada”, dijo Bolzico.
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