EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: aún no se ha definido si habrá debates

Colombia celebró elecciones presidenciales el 31 de mayo, pero ningún aspirante logró más de la mitad de los votos emitidos. Por esta razón, el país se encamina a una segunda vuelta, programada para el 21 de junio.
Abelardo de la Espriella, representante de fuerzas conservadoras y de derecha, obtuvo la mayor votación en la primera ronda. Su rival será Iván Cepeda, que propone mantener el rumbo actual del gobierno de Gustavo Petro se enfrentarán en las urnas. Ambos continúan recorriendo el país en busca de apoyos, mientras el ambiente político se mantiene tenso y dividido entre los principales sectores sociales.
El 6 de junio, en Cali, el aspirante presidencial Iván Cepeda Castro habló ante periodistas sobre la propuesta de un debate con Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria.
Recordó que, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 31 de mayo, solicitó públicamente a su contrincante de derecha designar dos delegados para coordinar la organización del encuentro. Hasta el momento, de la Espriella no ha respondido a esa petición.
El 6 de junio, desde Cali, Valle del Cauca, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, dio una rueda de prensa en la que se refirió a la realización de un debate con el aspirante Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.