EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: aún no se ha definido si habrá debates

El próximo 21 de junio se definirá quién es el próximo presidente de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia celebró elecciones presidenciales el 31 de mayo, pero ningún aspirante logró más de la mitad de los votos emitidos. Por esta razón, el país se encamina a una segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella, representante de fuerzas conservadoras y de derecha, obtuvo la mayor votación en la primera ronda. Su rival será Iván Cepeda, que propone mantener el rumbo actual del gobierno de Gustavo Petro se enfrentarán en las urnas. Ambos continúan recorriendo el país en busca de apoyos, mientras el ambiente político se mantiene tenso y dividido entre los principales sectores sociales.