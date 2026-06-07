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EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: aún no se ha definido si habrá debates

Tras los resultados de la primera vuelta los candidatos no han logrado pactar una fecha y un medio para debatir sus propuestas

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Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda frente a una urna de votación con la Casa de Nariño y banderas de Colombia de fondo.
El próximo 21 de junio se definirá quién es el próximo presidente de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia celebró elecciones presidenciales el 31 de mayo, pero ningún aspirante logró más de la mitad de los votos emitidos. Por esta razón, el país se encamina a una segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella, representante de fuerzas conservadoras y de derecha, obtuvo la mayor votación en la primera ronda. Su rival será Iván Cepeda, que propone mantener el rumbo actual del gobierno de Gustavo Petro se enfrentarán en las urnas. Ambos continúan recorriendo el país en busca de apoyos, mientras el ambiente político se mantiene tenso y dividido entre los principales sectores sociales.

12:12 hsHoy

El 6 de junio, en Cali, el aspirante presidencial Iván Cepeda Castro habló ante periodistas sobre la propuesta de un debate con Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria.

Recordó que, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 31 de mayo, solicitó públicamente a su contrincante de derecha designar dos delegados para coordinar la organización del encuentro. Hasta el momento, de la Espriella no ha respondido a esa petición.

Iván Cepeda exigió a Abelardo de la Espriella nombrar a dos compromisarios para hacer un debate: “Se le agotaron las artimañas”

El candidato presidencial de la izquierda quiere que haya reglas claras para poder debatir con el contendiente de la derecha. Invitó a tres medios de comunicación a ser anfitriones del encuentro

El candidato presidencial aseguró que quiere que el debate se lleve a cabo con la mayor celeridad posible - crédito @ElizbethCristi7/X

El 6 de junio, desde Cali, Valle del Cauca, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, dio una rueda de prensa en la que se refirió a la realización de un debate con el aspirante Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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