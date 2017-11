Gobbi explica que el accionar troll también se va sofisticando. Desde usuarios con cierta personalidad que funcionan como capitanes que focalizan a quién hay que atacar para lugo "dar la señal de largada" a los bots, hasta perfiles que sistemáticamente le piden a quienes hacen críticas políticas que muestren las pruebas que tienen para decir algo y que si es un delito hagan la denuncia formal. "No parece tan agresivo, pero intenta buscar que no opines porque no cumplis con el alto estandar que plantean", ejemplifica.