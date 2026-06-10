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Cuáles son los riesgos de ver fútbol en vivo a través de ‘Roja Directa’

La desaparición del sitio original abrió la puerta a la aparición de innumerables copias y clones que utilizan nombres similares para atraer a los internautas

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Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Roja Directa ganó popularidad al concentrar enlaces a transmisiones en vivo de eventos deportivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ver fútbol gratis tiene un precio que no se paga en dinero sino en seguridad. Roja Directa fue durante años uno de los portales más buscados para seguir partidos en vivo sin suscripciones ni pagos, pero su desaparición no resolvió el problema: la dejó en manos de decenas de sitios clonados que operan bajo el mismo nombre y multiplican los riesgos para quienes los visitan.

Por qué Roja Directa desapareció y qué sitios ocuparon su lugar

El sitio ganó popularidad al concentrar enlaces a transmisiones en vivo de eventos deportivos, lo que lo convirtió en blanco de ligas, productoras y operadores de televisión que poseían los derechos de emisión de esos contenidos.

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La presión judicial fue creciendo con el tiempo. Distintos países y proveedores de internet comenzaron a bloquear sus dominios de forma sucesiva, hasta que la inestabilidad se volvió permanente y el sitio original dejó de funcionar con regularidad.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Uno de los peligros más directos al ingresar a estos portales es la exposición a software malicioso. (Imagen ilustrativa Infobae)

El vacío que dejó esa caída fue ocupado de inmediato por portales que copian el nombre para captar el tráfico de búsqueda. Estos clones no tienen ningún vínculo con los creadores originales: son réplicas oportunistas que prometen partidos gratuitos o transmisiones en alta definición, pero cuyo único objetivo es atraer visitas.

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Identificarlos no siempre es sencillo. En los resultados de búsqueda aparecen mezclados con cualquier otro sitio, y la similitud de nombres genera confusión suficiente para que el usuario acceda sin sospechar que está ante una copia.

Malware y virus: los riesgos de seguridad al usar sitios de streaming ilegal

Uno de los peligros más directos al ingresar a estos portales es la exposición a software malicioso. Muchos de estos sitios incluyen anuncios invasivos y redireccionamientos automáticos hacia páginas diseñadas para infectar dispositivos con virus o malware.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Roja Directa fue durante años uno de los portales más buscados para seguir partidos en vivo sin suscripciones ni pagos. (Gemini)

Una vez instalado, ese tipo de software puede robar información personal, dañar archivos del sistema o tomar el control del dispositivo de forma remota. El usuario no necesita descargar nada de forma consciente: en varios casos, el simple hecho de visitar la página activa la descarga.

La navegación en estos sitios también está saturada de ventanas emergentes y pop-ups que no solo interrumpen la experiencia sino que degradan el rendimiento del dispositivo. En casos extremos, la acumulación de procesos en segundo plano puede llevar al colapso del sistema.

Los botones de reproducción falsos son otro mecanismo habitual. Al hacer clic sobre lo que parece ser el inicio del partido, el usuario activa en realidad una descarga de archivo sospechoso o una redirección a una página de instalación de programas no deseados.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
La recomendación general es optar siempre por transmisiones oficiales o señales autorizadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Privacidad y datos personales en riesgo al acceder a páginas de fútbol gratis

Más allá del daño al dispositivo, estos portales representan una amenaza directa a la privacidad. Al carecer de medidas de seguridad básicas, exponen los datos del visitante desde el momento en que se establece la conexión.

Esa exposición puede alcanzar información sensible: datos de navegación, credenciales almacenadas en el navegador y, en los casos más graves, datos bancarios si el usuario realiza alguna acción dentro del sitio como registrarse o completar un formulario.

Las suscripciones indeseadas son otro riesgo concreto. Algunos de estos portales activan cargos recurrentes a través de mecanismos poco visibles, aprovechando que el usuario está enfocado en encontrar el partido y no en leer los términos de lo que acepta.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
El endurecimiento de las políticas de protección sobre el fútbol en vivo obedece al alto valor económico de los derechos de transmisión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consecuencias legales de ver partidos en plataformas de streaming no autorizadas

El acceso a contenido protegido por derechos de autor sin autorización ni pago no es una zona gris en la mayoría de los países: está expresamente prohibido y puede derivar en sanciones o multas para el usuario.

Las autoridades han incrementado el monitoreo de la actividad en este tipo de plataformas. Lo que antes parecía una práctica sin consecuencias personales hoy forma parte de los focos de atención de organismos reguladores en distintas jurisdicciones.

La combinación de riesgo legal, exposición de datos y vulnerabilidad técnica convierte la búsqueda de un partido gratuito en una operación con costos que superan con creces el valor de cualquier suscripción legítima.

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