Al borde de las lágrimas, la emoción de la madre de la novia durante la boda real

Doria Ragland no pudo contener sus sentimientos, la ceremonia no había comenzado y ya estaba conmocionada al ver a su hija camino al altar para encontrarse con el príncipe Harry. La suegra de Harry fue el centro de atención por su particular estilo: rastas y piercing