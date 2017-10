"La idea es que estos test no se hagan a través de hospitales y clínicas, sino que trabajadores independientes se capaciten para ser diagnosticadores y puedan llevar adelante esta tarea, por medio de la app, como sucede con Uber", explica la desarrolladora, y agrega que para aprender a usar estos tests rápidos no hace falta ser médico ni enfermero, porque son kits donde sólo se requiere una pequeña muestra de sangre o saliva del paciente, que se obtiene fácilmente con un dispositivo incluido en el kit, es decir que no hay que hacer una extracción tradicional con jeringas.