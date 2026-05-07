La estafa de la reserva fantasma: El nuevo método por WhatsApp que juega con tu pánico para robarte

Lo que distingue este timo de los habituales es el uso del nombre completo de la víctima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una nueva estafa circula por WhatsApp y tiene un elemento que la hace especialmente peligrosa: conoce el nombre y apellido de la víctima. El timo, detectado por Antonio Ortiz en X, llega disfrazado de recordatorio de reserva hotelera y usa esa información personal para generar una falsa sensación de legitimidad. Los propios hoteles confirman que este tipo de fraude está en auge.

Cómo funciona la estafa de la reserva fantasma

El mensaje llega por WhatsApp desde una cuenta de empresa con verificación en la plataforma y varios seguidores, lo que le da una apariencia de credibilidad difícil de cuestionar a primera vista. El texto informa al destinatario de que tiene una reserva pendiente de confirmar en un hotel y le pide que acceda a un enlace para completarla.

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Ese enlace lleva a una pasarela de pago falsa donde se solicita abonar una cantidad para cerrar la reserva. El dinero, por supuesto, va directamente al estafador, que no tiene ninguna vinculación con ningún hotel real.

Una nueva estafa circula por WhatsApp y tiene un elemento que la hace especialmente peligrosa. REUTERS/Dado Ruvic

Lo que distingue este timo de los habituales es el uso del nombre completo de la víctima. En la mayoría de las estafas, los delincuentes desconocen cómo se llama el destinatario. Aquí no: citan nombre y apellido, lo que rompe la guardia de quien recibe el mensaje, especialmente si tiene o ha tenido reservas hoteleras recientes.

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De dónde obtienen los estafadores los datos personales de sus víctimas

No se sabe con certeza cómo consiguen vincular nombres completos con números de teléfono, pero la explicación más probable apunta a filtraciones de datos. Ese tipo de incidentes no ocurre todos los días, pero sucede con una frecuencia preocupante.

Uno de los casos más graves en España fue la filtración de Phone House hace cinco años, que dejó expuestos millones de datos de clientes, incluyendo nombres, apellidos, DNI y números de contacto.

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En la mayoría de las estafas, los delincuentes desconocen cómo se llama el destinatario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estafadores acceden a ese tipo de bases de datos comprometidas y las usan para construir fraudes como este, con un nivel de personalización que los hace mucho más convincentes.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de una reserva hotelera

La medida más eficaz es también la más simple: llamar directamente al hotel o a la entidad que supuestamente envió el mensaje. No al teléfono que aparezca en el mensaje ni en la cuenta de WhatsApp, sino al número oficial que figure en la página web de la empresa.

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Esa llamada permite verificar en segundos si el mensaje es legítimo. Lo más habitual es que no lo sea, y en ese caso conviene bloquear y reportar el contacto para evitar que siga enviando mensajes.

La medida más eficaz es también la más simple: llamar directamente al hotel o a la entidad que supuestamente envió el mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enlace no debe abrirse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos rellenar formularios ni realizar pagos. Solo por entrar al enlace no suele ocurrir nada, pero toda precaución es poca. La llamada de verificación debe producirse antes de cualquier interacción con el mensaje.

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Qué hacer si ya has caído en la estafa

Si el pago ya se realizó, hay dos pasos urgentes. El primero es contactar con el banco para bloquear posibles cobros fraudulentos adicionales o solicitar la devolución del importe pagado, presentando para ello la documentación del fraude.

El segundo es presentar una denuncia ante la policía, adjuntando capturas del mensaje, del enlace y de cualquier otro elemento que ayude a identificar a los responsables.

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La estafa no se limita al formato hotelero. Ortiz advierte que puede aparecer con variantes en las que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria, un servicio de paquetería o cualquier otra organización de confianza. El mecanismo es el mismo: urgencia, datos personales reales y un enlace que lleva al fraude.