Y en cuanto a la diversión, para él las computadoras y los algoritmos son algo "realmente divertido. No es un trabajo que me estresa, es algo que me encanta". Aclara que también hace otras actividades que no requieren libros ni pantallas como "bicicleta y ping pong". Pero no deja de aclarar que lo que más lo apasiona es la inteligencia artificial. "Me consume mucho tiempo pero también es lo que más me gusta", concluye.