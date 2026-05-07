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Mujeres colombianas en alerta: 1 de cada 5 ha sido vigilada a través de su propio celular

El stalkerware permite acceder a mensajes, ubicación y llamadas, profundizando el control sobre la víctima

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El acecho es considerado un delito en México
El 20% de las mujeres colombianas ha detectado aplicaciones de monitoreo instaladas en su celular sin consentimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

La violencia digital ha adquirido una dimensión preocupante en Colombia, afectando especialmente a mujeres que, sin saberlo, son víctimas de vigilancia y control a través de sus propios dispositivos móviles.

Una encuesta reciente de Kaspersky revela que 1 de cada 5 mujeres en el país ha descubierto una aplicación de monitoreo instalada en su celular, lo que pone en evidencia el uso de la tecnología como herramienta de abuso y supervisión sin consentimiento.

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El control digital, una forma de violencia silenciosa

La persecución digital rara vez es un fenómeno aislado. Según el informe, el 40% de las mujeres encuestadas en Colombia ya ha experimentado algún tipo de abuso doméstico, que abarca desde el maltrato psicológico y físico hasta el acceso no autorizado a fotografías, grabaciones o información financiera.

Primer plano de una persona usando un smartphone negro con ambas manos; la pantalla muestra ojos y un punto rojo, indicando una cámara activa.
El 46% de las encuestadas se ha sentido espiada mediante dispositivos digitales en contextos de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el 64% de las consultadas considera inaceptable que una pareja monitoree sus actividades en línea, el 46% reconoce haberse sentido espiada mediante dispositivos digitales como celulares, laptops, cámaras web, rastreadores o aparatos domésticos inteligentes.

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Especialistas de la empresa de ciberseguridad subrayan que el fenómeno del stalkerware —software espía instalado sin consentimiento— amplía las dinámicas de control dentro de las relaciones.

Este tipo de aplicaciones permite acceder a mensajes, ubicaciones y llamadas, así como a la actividad en redes sociales y hasta activar de forma remota la cámara o el micrófono del dispositivo. Muchas veces, estas herramientas operan de manera oculta, lo que dificulta que la víctima detecte la invasión a su privacidad.

Primer plano de un joven con capucha oscura mirando fijamente la pantalla de un smartphone, con el dedo índice derecho tocándola. La pantalla muestra perfiles con fotos.
El 40% de las mujeres ya ha sufrido algún tipo de abuso doméstico, incluyendo vigilancia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y vulnerabilidad tecnológica

Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas mujeres no perciben de inmediato que están siendo vigiladas. Comentarios de la pareja sobre conversaciones privadas, presencia inesperada en sitios habituales o conocimiento de detalles compartidos solo con amigos pueden ser indicios de monitoreo. En ocasiones, la aplicación espía se instala en celulares regalados por el agresor y permanece activa gracias a su funcionamiento discreto dentro del sistema.

El stalkerware representa una amenaza permanente, ya que su presencia pasa inadvertida y permite un control total de la vida digital de la persona afectada. Esta situación agudiza la vulnerabilidad de las mujeres, quienes pueden sufrir acoso, manipulación y restricción de su autonomía sin advertir el origen del problema.

Estrategias para proteger la privacidad y la seguridad digital

Ante este escenario, la concienciación y la prevención resultan esenciales. María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el equipo global de Kaspersky, resalta la importancia de fortalecer los hábitos cotidianos de seguridad digital: “La tecnología debe ser una herramienta de protección y autonomía para las personas, no un mecanismo de control sobre su vida privada”.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
Expertos recomiendan revisar permisos, mantener el sistema actualizado y proteger los dispositivos con seguridad confiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de la organización recomiendan una serie de medidas prácticas para reducir el riesgo de vigilancia no autorizada:

  • Mantener el bloqueo de pantalla activo y seguro: utilizar un PIN, contraseña o patrón robusto evita el acceso físico no autorizado al dispositivo, dificultando la instalación de programas espía.
  • Revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones: es fundamental verificar qué apps tienen acceso a funciones sensibles como la ubicación, el micrófono, la cámara, los mensajes o los contactos. Si una aplicación solicita más permisos de los necesarios, puede representar un riesgo para la privacidad.
  • Observar comportamientos inusuales en el celular: un consumo anormal de batería, sobrecalentamiento sin causa aparente o un uso excesivo de datos pueden indicar la presencia de aplicaciones ocultas funcionando en segundo plano.
  • Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por software malicioso. Instalar versiones recientes protege contra intrusiones y monitoreo.
  • Utilizar una solución de seguridad confiable: herramientas especializadas ayudan a detectar y bloquear amenazas como malware, stalkerware o accesos sospechosos, contribuyendo a resguardar la información personal y la privacidad digital.

El aumento de casos de vigilancia digital evidencia la necesidad de abordar la violencia tecnológica en el contexto de las relaciones de pareja. El acceso a la información y la autonomía digital son derechos fundamentales que deben ser protegidos. La prevención, la educación y el fortalecimiento de hábitos seguros resultan claves para enfrentar un fenómeno en crecimiento, que afecta la vida cotidiana de miles de mujeres en Colombia y en el mundo.

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