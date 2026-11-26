Los audios que la denunciante compartió en sus redes sociales

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Una joven de San Juan, llamada Lourdes S., denunció públicamente a su ex pareja, el deportista Santiago López, por presunta violencia de género, agresiones físicas y hostigamientos. Tras darse a conocer el caso, el Club Atlético Minero Argentino resolvió apartarlo de sus funciones como preparador físico.

Todo salió a la luz a partir de una publicación que la joven realizó en sus redes sociales. Allí, compartió imágenes de lesiones, documentación judicial y un audio, en donde el acusado la había maltratado de forma verbal.

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“Hoy, después de meses y de sentirme un poquito más firme para contarlo y exponerlo, voy a publicar la parte más horrible de mi vida que he pasado”, escribió Lourdes al iniciar su descargo. En las fotos que sumó como pruebas, la joven presentaba marcas en el rostro y las piernas.

Según relató la joven, ambos habían decidido convivir al poco tiempo de haber iniciado la relación. La convivencia se extendió por un año aproximadamente. “Prácticamente al comienzo de la relación comenzaron las situaciones de violencia y control”, reconoció.

La víctima aseguró haber sufrido un calvario durante tres días seguidos

En este sentido, aseguró que el acusado no la dejaba ver a sus amigas, controlaba con quién podía relacionarse, la ropa que se compraba, sus redes sociales y hasta llegaba a dejarle más de 40 mensajes y/o llamadas para saber en dónde se encontraba. “En algunas oportunidades, me ha seguido a lugares donde estaba”, sostuvo.

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Sin embargo, la denunciante indicó que hubo un episodio puntual que la llevó a radicar la denuncia y finalizar la relación. “Me dio una patada, me arrancó las pestañas postizas, me tiró de los pelos, me empujó, se llevó mi auto y lo rayó con la llave”, enumeró.

De acuerdo con su relato, estos hechos transcurrieron en el período de tres días consecutivos. Además, apuntó que el acusado también le rompió toda su ropa, le robó dinero, le pegó en la boca y hasta habría intentado abusar sexualmente de ella.

“A mí me da un ataque de pánico, le pedí que por favor llamara a mi mamá, pero él se subió encima mío y me puso una almohada en la cara”, contó. Finalmente, indicó que había llamado al padre de su ex pareja para que se lo llevara y, así, pudo realizar la denuncia penal.

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Las lesiones que presentaba la denunciante en la pierna

Entre el material difundido figuraba una presentación judicial realizada el 30 de septiembre ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG. También aparece una resolución que impone a López una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la denunciante.

Por este motivo, la joven explicó que decidió hacer público su relato después de varios meses y señaló que busca alertar a otras personas. “No soy la primera, y duele no tener certeza de poder ser la última”, expresó en otra publicación. Además, cuestionó que la persona denunciada pueda continuar con su vida cotidiana, mientras ella afronta las secuelas.

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Luego de que la denuncia tomara estado público, el Club Atlético Minero Argentino informó la desvinculación de Santiago López, quien se desempeñaba como preparador físico de la institución, además de su carrera como futbolista.

El hostigamiento que la ex pareja del futbolista denunció

“Desde el Club Atlético Minero Argentino comunicamos que, ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución”, indicó la entidad en un comunicado difundido en redes sociales.

El club manifestó además su acompañamiento a Lourdes S. “Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella. Estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal, física y, por sobre todo, de género”, expresó Minero.

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De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo de San Juan, López tuvo pasos por equipos de San Juan como Sportivo Desamparados y Marquesado. Hasta el momento, no trascendió una declaración pública de López sobre la acusación.