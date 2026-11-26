Claudio Matías González escapó durante un traslado penitenciario desde Concepción del Uruguay hacia la ciudad de Paraná. (El Once)

Guardar

Un preso se fugó este miércoles durante un traslado penitenciario en Entre Ríos antes de llegar a su destino, por lo que se activó un operativo de búsqueda en Concepción del Uruguay para establecer su paradero.

El delincuente es Claudio Matías González, conocido como “El Gallo”. Estaba alojado en la Unidad Penal N.º 4 de Concepción del Uruguay y debía ser trasladado hacia la Unidad Penal N.º 1 de Paraná. La evasión ocurrió antes de que llegara al establecimiento de destino, según la información publicada por medios locales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal El Once, la zona comprendida por Lacava y bulevar 12 de Octubre fue señalada como un punto de referencia para las tareas de búsqueda. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la mecánica de la fuga ni sobre las circunstancias en las que el detenido logró alejarse de la custodia.

El caso quedó bajo seguimiento de las fuerzas que intervienen en la búsqueda, con tareas orientadas a determinar el recorrido posterior a su salida del traslado.

Los antecedentes de “El Gallo”

En junio de 2021, la Fiscalía de Concepción del Uruguay solicitó la colaboración de la población para localizarlo, dentro de una investigación por el homicidio de Cristian Emiliano Martínez, conocido como “Loquillo”.

PUBLICIDAD

En ese momento, González tenía 24 años y era considerado el principal sospechoso de ese crimen. La Justicia había dispuesto su captura después de que no fuera localizado en una serie de allanamientos desarrollados en distintos barrios de Concepción del Uruguay.

El frente de la Unidad Penal Número 4 de Concepción del Uruguay, donde se encontraba alojado el delincuente

El homicidio de Martínez ocurrió en las inmediaciones del asentamiento Mena. De acuerdo con la información difundida durante aquella investigación, la víctima fue alcanzada por cinco disparos y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde se constató su muerte.

La pesquisa incluyó procedimientos en varios puntos de la ciudad. Uno de ellos se realizó en una vivienda de Villa Itapé, donde la Policía secuestró un teléfono celular, prendas de vestir y cartuchería que quedaron incorporados a las actuaciones.

PUBLICIDAD

Durante la investigación por el asesinato de Martínez, también fue detenido otro hombre. Según los datos divulgados entonces, era señalado como una persona que habría participado junto a la víctima en el robo de una motocicleta que posteriormente apareció incendiada.

La difusión de la imagen de González en 2021 formó parte de la búsqueda ordenada por la Fiscalía, luego de que los procedimientos no hubieran permitido encontrarlo en los domicilios allanados. Sin embargo, la información publicada sobre la evasión no detalló cuál era su situación procesal actual ni precisó las actuaciones judiciales iniciadas a partir del nuevo episodio.

Se fugaron dos presos de un penal semiabierto de Baradero

Cristian Martín Espinosa y Robert Damián Duarte Duarte escaparon este lunes de la Unidad Penal 11 de Baradero, un establecimiento de régimen semiabierto que ya registró otras fugas y un intento de motín durante el último año.

PUBLICIDAD

La evasión fue descubierta cerca del mediodía. Espinosa, de 39 años, cumple una condena de seis años por abuso sexual gravemente ultrajante dictada en 2021. Ingresó al penal de Baradero en mayo y tenía prevista su libertad para octubre de 2027. Duarte, de 30, purga pena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de fuego y robo triplemente agravado. Fue trasladado a esa unidad en marzo y su fecha de egreso era 2028.

Ambos estaban alojados bajo el régimen semiabierto, una modalidad que habilita condiciones de encierro menos restrictivas y permite salidas diurnas según las autorizaciones recibidas. La fuga podría derivar en una nueva causa por evasión para cada uno.

PUBLICIDAD

El Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía mantienen la búsqueda, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre la forma en que salieron del establecimiento ni sobre el recorrido posterior.

La Unidad Penal 11 está ubicada sobre la calle Alejandro Barbich al 3000, en una zona semirrural de Baradero rodeada de campos, zonas turísticas y casas quinta. El establecimiento fue abierto hace 57 años y cuenta con espacios de formación para los internos —cursos de Montador Electricista, Cocina y Apicultura— así como una ludoteca, un sector de lectura y producción escrita, y un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde se realizan actividades recreativas.

PUBLICIDAD