El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata condenó a los tres acusados por el secuestro extorsivo del empresario de Lomas de Zamora

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Tres hombres fueron condenados por el secuestro de un empresario de Lomas de Zamora, que fue interceptado frente a la casa de su hijo de 6 años y permaneció cautivo durante una hora y media. La familia entregó dinero y un reloj como rescate antes de que fuera liberado en el Bajo Flores.

Leandro Agustín Saracho recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda Arrúa fueron condenados a 12 años. En los dos últimos casos, la Justicia unificó las penas en 14 años y seis meses por una condena anterior.

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El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata también los declaró responsables por el robo agravado de la Dodge RAM del empresario. De acuerdo con la acusación, el vehículo fue sustraído con un arma de fuego apta para el disparo y mediante la participación de varias personas. El fallo fue dictado por los jueces Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Jesica Sircovich.

El 25 de marzo de 2024, cerca de las 21.30, el empresario llegó en su Dodge RAM a la casa de su hijo. En ese momento, un Volkswagen Fox gris le cerró el paso. En el auto viajaban cinco personas y cuatro de ellas descendieron.

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Bajo amenaza de armas, lo obligaron a bajar de la camioneta y lo subieron al Fox. Saracho tomó el control de la camioneta, mientras el resto del grupo se alejó con la víctima. El niño presenció parte de la escena y, cuando vio que se llevaban a su padre, le advirtió a su madre: “Se llevaron a papá”.

La expareja del empresario había visto llegar la camioneta y entró a la casa. Segundos después, el ruido del motor la hizo salir nuevamente. Observó cómo un desconocido se llevaba la RAM y que un auto gris circulaba delante.

El recorrido reconstruido por la investigación muestra los puntos de negociación, la entrega del rescate y la liberación de la víctima en el Bajo Flores (Fuente: Fiscales.gob)

Por otro lado, dentro del Volkswagen Fox, los captores tomaron el celular del empresario. Revisaron las aplicaciones y fotografías del dispositivo para ubicar dinero y objetos de valor. Según la reconstrucción de la fiscalía, primero intentaron llevarlo hasta su vivienda y lo golpearon, pero desistieron de ingresar.

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El empresario les dijo que no tenía fondos depositados en sus cuentas, aunque les informó que había recibido efectivo por la venta de un vehículo. Contaba con USD 13.000 y $430.000. A partir de ese dato, los secuestradores lo obligaron a contactar a su hermana.

Los secuestradores exigieron USD 20.000 y relojes de alto valor. Mientras la familia buscaba reunir el rescate, llamaron una y otra vez a la hermana del empresario y la amenazaron con matar a la víctima si avisaba a la policía.

El punto de entrega cambió antes de que el rescate se concretara. Finalmente, la hermana y su esposo llevaron dinero y un reloj a la intersección de las avenidas Riestra y Coronel Esteban Bonorino, en el Barrio 1-11-14, del Bajo Flores porteño. Recibieron la ubicación por GPS y las instrucciones por teléfono.

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Al llegar, les ordenaron bajar las cuatro ventanillas y sostener las dos manos sobre el volante. La mujer declaró que observó una Volkswagen Amarok blanca con dos personas a bordo, además de otro vehículo en el lugar. Por teléfono, le insistían en que levantara la cabeza y mantuviera las manos visibles.

Un hombre recibió el pago y les dijo: “Te lo bajo en la esquina”. Ese vehículo era robado y apareció abandonado el 8 de abril, dos semanas después, en Villa Diamante.

La audiencia se realizó por Zoom, con los imputados conectados desde los establecimientos penitenciarios donde cumplen prisión preventiva (Fuente: Fiscales.gob)

Saracho fue detenido la misma noche del secuestro, después de una persecución policial. La expareja del empresario avisó a su hermano, que vivía cerca. El hombre vio pasar la Dodge RAM conducida por un desconocido y alertó a un patrullero que se cruzó en el camino.

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La policía inició entonces un operativo cerrojo. En la zona de Recondo y Plumerillo, Saracho chocó la RAM contra un poste. Bajó del vehículo e intentó escapar, pero terminó entregándose ante cuatro efectivos que lo rodearon.

Dentro de la camioneta, los policías hallaron guantes, precintos y un revólver Colt calibre .38 apto para el disparo. Más adelante, en un allanamiento en el domicilio de Saracho, incautaron municiones del mismo calibre. La víctima y otros testigos lo reconocieron en una rueda de personas.

La identificación de Ramírez y Miranda Arrúa se apoyó en el análisis de registros telefónicos, conexiones a antenas, tráfico de datos y comunicaciones. Los investigadores cotejaron esos elementos con otros indicios reunidos durante la pesquisa.

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Rueda explicó en el debate que los teléfonos asociados a los imputados mostraban recorridos coincidentes con el del aparato de la víctima. En el caso de Ramírez, la fiscalía destacó que su celular registró 18 comunicaciones con quien entonces era su pareja, una de ellas durante el hecho. El teléfono vinculado a Miranda Arrúa estaba a su nombre y tenía asociada una cuenta de Mercado Pago con sus datos.