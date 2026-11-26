La víctima fue encontrada el miércoles por la mañana en el predio donde se edifica una iglesia

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Este miércoles por la mañana, encontraron el cuerpo de una mujer detrás de una iglesia evangélica en Colonia Elisa, provincia de Chaco. La víctima fue identificada como Jessica Mercedes Almirón, de 34 años. Con el correr de las horas, la causa sumó tres detenciones: el principal sospechoso es su ex. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Investigación N° 2 de General San Martín y se investiga como un presunto femicidio.

El cuerpo fue hallado cerca de las 07:30 horas detrás de una iglesia evangélica que se encuentra en construcción sobre la avenida Marta Sánchez, frente al Club Municipales. Un vecino llegó hasta la comisaría para alertar que había una mujer tendida en el lugar y que no presentaba signos vitales.

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A raíz de esta advertencia, el personal policial acudió al sitio junto con integrantes del Gabinete Científico. También intervino la fiscal Andrea Langellotti y el médico policial, quien determinó que la víctima había sufrido una muerte traumática. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a General San Martín para que le practiquen la autopsia correspondiente.

De acuerdo con los testimonios reunidos durante las primeras horas de la pesquisa, Almirón había sido vista el martes, cerca de las 20:00 horas, mientras hacía actividad física en inmediaciones del lugar donde luego fue encontrada. Además, indicaron que llevaba una riñonera y un teléfono celular.

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Los tres detenidos por la muerte de Almirón (Facebook: La Perla del Oeste)

Horas antes del hallazgo, su ex pareja, identificada con las iniciales M. V., se había presentado en la dependencia policial para informar que la mujer había salido de su casa el día anterior y no había regresado. Los datos físicos y la descripción de la ropa que había aportado terminaron por coincidir con los de la víctima.

La relación entre ambos forma parte de los elementos que la Justicia busca reconstruir. Según la información a la que tuvo acceso Diario Chaco, Jessica era madre de dos hijas y estaba separada de su pareja. Además, en sus redes sociales, había compartido tiempo atrás una imagen con la frase: “Nací para ser libre, no asesinada”.

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La fotografía que la víctima había compartido en redes sociales contra la violencia machista

Luego de las primeras diligencias, la Policía del Chaco detuvo a tres personas que estarían vinculadas con el hecho. Entre los aprehendidos se encuentra la ex pareja de Almirón. Asimismo, el director general de Investigaciones, Rolando Sosa, indicó que los otros dos detenidos son personas que habrían estado con la mujer antes de su muerte.

Mató a su pareja y a sus cuatro hijos en Quitilipi

El martes pasado, el fiscal Gustavo Rafael Valero dispuso la prisión preventiva de Alberto Luis Ávalos, de 25 años, el único detenido por el quíntuple homicidio ocurrido el 1 de noviembre en el barrio Matadero de Quitilipi.

De esta manera, Ávalos seguirá alojado en el Complejo Penitenciario N° 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña mientras avanza la investigación. Está imputado por las muertes de Rocío Aranda, de 22 años; su hijo, Bernardo Bladimir Ávalos, de seis meses; y los niños Franco Lionel Cabrera Aranda, Adriana Barrios Aranda y Bruno Máximo Barrios Aranda.

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El principal y único acusado del quintúple homicidio deberá cumplir una prisión preventiva

Según Diario TAG, Valero consideró que los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de los hechos y la presunta participación del acusado como autor.

Entre los elementos incorporados al expediente figuran las declaraciones de dos vecinos que intervinieron cuando se desató el incendio en la vivienda. Ambos afirmaron que ingresaron primero al inmueble y encontraron a Ávalos fuera de la casa, con una soga alrededor del cuello. Según sus testimonios, lo retuvieron hasta el arribo de la Policía.

La Fiscalía también tuvo en cuenta los informes preliminares de las autopsias, las pericias realizadas por Bomberos y los estudios efectuados por el Gabinete Científico Judicial. En tanto, Rocío Aranda murió por estrangulación manual; su bebé sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave. Los otros tres niños presentaban heridas de arma blanca en la parte anterior del cuello, compatibles con un degüello.

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Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco

Los peritos determinaron que las quemaduras detectadas en algunos de los cuerpos fueron provocadas después de las muertes. Además, el informe de Bomberos identificó dos focos de incendio diferenciados dentro de la vivienda y descartó indicios de una falla eléctrica.

Para los investigadores, estos indicios apuntarían a que el fuego habría sido iniciado de forma intencional y pudo haber buscado ocultar el delito previo. Por este motivo, el acusado fue imputado por la muerte de las cinco víctimas.

Le atribuyeron los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de Aranda; homicidio agravado por el vínculo y alevosía por la muerte de su hijo Bernardo; y homicidio agravado por alevosía por los asesinatos de los otros tres niños. Por último, se sumó el delito de incendio, todos en concurso real y en calidad de autor.

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