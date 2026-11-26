El personal médico del Hospital Paroissien atendió a la menor y le otorgó el alta tras las curaciones (Gobierno de Mendoza)

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Una adolescente de 15 años resultó herida durante un ataque armado en el barrio La Gloria, en el departamento de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, y dos jóvenes fueron aprehendidos por la Policía provincial en el marco de la investigación.

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando varias detonaciones alteraron la situación en las inmediaciones de la vivienda de la menor. Según la información policial, la joven se encontraba en la puerta del domicilio al momento de los disparos.

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Uno de los tiros rozó a la adolescente y le provocó una lesión. Sus familiares la trasladaron de urgencia al Hospital Paroissien, donde el personal médico le realizó las curaciones necesarias y le dio el alta. Hasta el momento, la información difundida no precisó mayores detalles sobre la lesión ni indicó que hubiera otras personas heridas durante el episodio.

El ataque quedó bajo investigación para establecer la participación de los detenidos y determinar si hubo más personas involucradas en los disparos. La intervención policial se desarrolló en distintos puntos de Godoy Cruz luego de que se comunicara lo ocurrido.

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Personal policial que realizaba recorridas preventivas por el barrio Tres Estrellas recibió datos sobre los presuntos atacantes e inició la búsqueda. Durante el patrullaje, los efectivos detectaron a dos jóvenes cuyas descripciones coincidían con las aportadas en relación con el ataque. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron alejarse del lugar.

La persecución continuó hasta el barrio Fuerza Segura, donde los sospechosos ingresaron a una vivienda. Allí fueron reducidos y capturados por los agentes que participaron del operativo.

En el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 32 con dos cartuchos, que será sometida a pericias para determinar si guarda relación con los disparos realizados en el barrio La Gloria.

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Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como T.G.L., de 23 años, y M.A.B., de 19 años. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 52, a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

Una adolescente de 15 años sufrió una lesión por un proyectil frente a su vivienda en el barrio La Gloria (Policía de Mendoza)

Según los antecedentes consignados por fuentes policiales, T.G.L. registra causas de 2022 por amenazas coactivas en concurso real con daño simple y por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa.

M.A.B., en tanto, cuenta con antecedentes por amenazas registrados durante este año, de acuerdo con la información suministrada tras el operativo. Esos registros forman parte de los datos incorporados por los investigadores al avanzar con las actuaciones judiciales.

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La calificación legal que pueda corresponder por el ataque será definida en el marco de la investigación que lleva adelante la Oficina Fiscal. Por ahora, los dos jóvenes permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas de prueba.

Luego de las aprehensiones, intervino Policía Científica para realizar las pericias de rigor. El trabajo técnico comprende el análisis de los elementos secuestrados y de cualquier indicio que permita reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

También participó la Unidad Investigativa Departamental (UID), que continuará con las averiguaciones vinculadas al ataque. Entre las medidas en curso figuran el relevamiento de información en la zona y el análisis de los datos obtenidos a partir de los testimonios iniciales.

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La investigación deberá establecer desde dónde se realizaron los disparos, si más personas participaron del hecho y cuál fue el motivo de la balacera.