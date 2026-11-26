Tres hombres quedaron detenidos tras el desmantelamiento de dos puntos de venta de drogas en el barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)

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Tres hombres mayores de edad fueron detenidos tras el desmantelamiento de una banda narcofamiliar en barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba. La intervención incluyó cuatro allanamientos, el cierre de dos puntos de venta de drogas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y otros elementos vinculados con la causa.

El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que actuó en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Los procedimientos se concentraron en inmuebles situados sobre la calle Arani, dentro de uno de los barrios más poblados del sector sur de la capital cordobesa.

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De acuerdo con la información oficial, los investigados realizaban la entrega de sustancias desde la vereda de las viviendas allanadas. La modalidad detectada formó parte de los elementos evaluados durante la pesquisa que derivó en las órdenes judiciales para ingresar a los cuatro domicilios.

Uno de los integrantes del grupo tenía antecedentes penales en materia de narcotráfico, según indicó la fuerza.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, durante las inspecciones, los agentes incautaron 233 dosis de cocaína y 22 dosis de marihuana.

Además, fueron secuestrados $ 134.300, una balanza digital, un automóvil y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas. La información oficial no especificó el modelo ni la titularidad del vehículo retenido.

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La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba supervisó las actuaciones desarrolladas por la FPA. Tras los allanamientos, dispuso el traslado de los tres hombres detenidos y de los elementos secuestrados a sede judicial.

La investigación se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

El expediente continuará en el ámbito judicial, donde se analizará la prueba reunida y se definirá la situación procesal de los detenidos.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico constató que los sospechosos comercializaban las sustancias ilícitas desde la vereda sobre la calle Arani. (Ministerio Público Córdoba)

A mediados del mes pasado, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, también en la provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

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La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

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Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos incorporados a la investigación, aunque no se informó el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el operativo del 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera se extendió durante varios meses y permitió identificar tres domicilios que estaban vinculados entre sí.

En ese operativo anterior, los agentes allanaron una vivienda de calle Maipú sin numeración, en Isla Verde, y otra ubicada sobre 25 de Mayo al 300, en General Baldissera. La actuación concluyó con la detención de tres hombres y con el cierre de tres puntos que, según la investigación oficial, eran utilizados para la venta de estupefacientes.

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En total, se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, $ 704.500, una escopeta calibre 16, 17 cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros materiales de interés. Además, indicó que las pesquisas atribuían a los investigados una modalidad de entrega a domicilio en ambas localidades.

Tras los tres allanamientos recientes, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez dispuso el traslado de las dos personas aprehendidas. Los objetos y sustancias decomisados quedaron a disposición de la Justicia para su incorporación a la causa.

La continuidad de la investigación dependerá de las resoluciones judiciales y del análisis de los materiales incautados.