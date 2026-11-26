La presunta líder Sandra Etcheverría fue arrestada el 23 de octubre durante 15 allanamientos en las Torres Etchepare. (La Capital de Mar del Plata)

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Un hombre que permanecía prófugo fue detenido en el marco de una investigación por asociación ilícita sobre una presunta estructura delictiva con base en el barrio Libertad, en la ciudad de Mar del Plata.

El operativo tuvo lugar en una vivienda de la calle Bormida al 6400, en el barrio Parque Peña, donde fue localizado César Garcilazo. El detenido está señalado en la causa que conduce la fiscal María Florencia Salas, que investiga las actividades de un grupo presuntamente liderado por Sandra “La Reina” Etcheverría.

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Además de Garcilazo, fueron arrestadas dos mujeres que, según la información del caso, son familiares de Etcheverría y de su hijo, Lautaro Pereyra, quien fue detenido semanas atrás. La investigación busca determinar el alcance de los vínculos entre los acusados y la posible comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la fiscal Salas vinculó este procedimiento con las medidas previas adoptadas en el expediente. “Pudimos dar otro golpe a la asociación ilícita que ya habíamos empezado a desarticular con la detención de la principal imputada”, afirmó la funcionaria judicial.

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La Policía detuvo a César Garcilazo en una vivienda del barrio Parque Peña tras permanecer prófugo por una causa de asociación ilícita. (Noticias XFN)

La causa se concentra en una banda que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría tenido uno de sus principales puntos de referencia en las Torres Etchepare, un complejo habitacional situado en el barrio Libertad. La investigación deberá establecer la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos y el grado de conexión entre ellos.

Durante la requisa en Parque Peña, los investigadores incautaron 110 envoltorios de cocaína, con un peso total de 43 gramos. La modalidad de fraccionamiento es considerada por la fiscalía compatible con la preparación para la venta.

El procedimiento también permitió secuestrar cinco teléfonos celulares, que podrán ser sometidos a peritajes para analizar comunicaciones, contactos y otros elementos que resulten de interés para el expediente. Junto con esos dispositivos, se encontraron 16 municiones calibre 9 milímetros y una munición calibre .32.

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Por el momento, no se informaron públicamente las imputaciones concretas que podrían enfrentar ni las decisiones judiciales posteriores a sus arrestos.

La detención de Garcilazo se produjo después de una serie de procedimientos realizados el 23 de octubre en las Torres Etchepare. En esa oportunidad, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense llevaron adelante cerca de 15 allanamientos en el complejo.

En ese despliegue fue detenida Etcheverría, identificada en la investigación como la principal imputada. La pesquisa apunta a determinar si el grupo ejercía una forma de control sobre sectores del edificio y si utilizaba esos espacios para actividades delictivas.

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El complejo está compuesto por torres de cuatro pisos. De acuerdo con los antecedentes mencionados en la causa, existen departamentos ocupados desde 2011 y se realizaron numerosos allanamientos en la zona desde entonces. Ese contexto integra el análisis que lleva adelante la fiscalía para reconstruir la presencia y el funcionamiento de la presunta organización.

Las próximas medidas judiciales dependerán de los resultados de los peritajes y de la evaluación de los elementos reunidos en los distintos operativos.