Las falsas promesas de ganancias con criptomonedas son una modalidad frecuente de estafa virtual en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una jubilada de San Juan denunció que perdió $12.000.000 mediante una falsa inversión en criptomonedas después de responder una publicidad que había visto en redes sociales. La mujer, de 73 años, aseguró que además le exigieron USD 5.000 antes de que se interrumpiera la comunicación con quienes se presentaban como asesores financieros.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 17.ª y el caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan.

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Según la información a la que pudo acceder Tiempo de San Juan, el episodio ocurrió a principios de mes, aunque la presentación policial se formalizó el miércoles pasado.

La víctima, de apellido Rey y residente en el barrio Independencia, vio en redes sociales un anuncio que prometía ganancias mediante inversiones en activos digitales. Dejó su número de teléfono para obtener información y poco después recibió la llamada de un hombre que se presentó como agente financiero de la supuesta empresa.

El interlocutor le explicó un mecanismo de inversión y le prometió rendimientos por intereses, de acuerdo con lo que relató la denunciante. Luego, la orientó durante distintas operaciones desde el celular para que enviara dinero a una cuenta virtual.

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A la vez, la mujer comenzó a recibir correos electrónicos que indicaban que las transferencias no se habían completado. Los mensajes le solicitaban repetir los envíos de dinero. Esa secuencia terminó con cuatro transferencias por un total de $12.000.000.

Las sospechas de la jubilada aumentaron tras un nuevo pedido de USD 5.000. La comunicación se interrumpió cuando pidió explicaciones. Luego, entendió que la publicidad y el presunto asesor integraban una maniobra destinada a conseguir transferencias de dinero.

La investigación deberá determinar quiénes recibieron los fondos, qué cuentas virtuales se utilizaron y si existen otras personas afectadas por el mismo esquema. En este tipo de hechos, las transferencias y los datos de contacto pueden ser elementos relevantes para rastrear la ruta del dinero.

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Comisaría 17.ª de Chimbas, donde la jubilada denunció la estafa vinculada a una falsa inversión en criptomonedas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtieron sobre la volatilidad de estos activos, los riesgos operativos y los posibles ciberataques. También señalaron que la información ofrecida por proveedores puede ser incompleta o difícil de verificar y que las operaciones pueden involucrar plataformas radicadas fuera del país.

En particular, la promesa de beneficios elevados o asegurados debe encender una alerta. La cotización de los criptoactivos puede variar en períodos breves y ninguna inversión legítima elimina por completo el riesgo. Las ofertas que aseguran rendimientos fijos, inmediatos o fuera de parámetros razonables requieren una comprobación previa antes de entregar dinero o datos personales.

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El BCRA advierte que los intentos de fraude pueden llegar por redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o sitios falsos. Entre los indicadores de riesgo menciona los pedidos de claves, códigos de validación, datos bancarios o transferencias bajo presión.

La entidad recomienda no realizar operaciones en cajeros automáticos, aplicaciones bancarias ni plataformas de pago mientras se mantiene una conversación con un supuesto representante. También aconseja no instalar programas de acceso remoto a pedido de desconocidos, ya que pueden permitir el control del dispositivo o la visualización de información sensible.

Antes de operar con una plataforma de inversión, resulta conveniente verificar su identidad por canales oficiales y revisar si corresponde que esté registrada ante la CNV. Asimismo, es recomendable acceder a los sitios mediante la dirección escrita manualmente en el navegador o a través de aplicaciones oficiales, en lugar de hacerlo desde enlaces incluidos en publicidades, correos o mensajes.

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Las contraseñas, los códigos de autenticación y las claves de recuperación no deben compartirse. Las entidades financieras y organismos públicos no solicitan esa información por teléfono, redes sociales, correo electrónico o mensajería instantánea.

Ante una transferencia sospechosa o no autorizada, la recomendación es comunicarse de inmediato con el banco, billetera virtual o proveedor de pagos por sus canales oficiales, solicitar el bloqueo de accesos si fuera necesario y conservar capturas, comprobantes, números de cuenta, correos y conversaciones. En el caso denunciado en Chimbas, esos elementos serán analizados por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.