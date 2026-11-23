La Fiscalía de General Roca investiga bajo la calificación de femicidio la muerte de una mujer de 60 años hallada en Contraalmirante Guerrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 60 años fue hallada sin vida en un canal de riego de Contraalmirante Guerrico, provincia de Río Negro, durante la mañana de este domingo, en el área rural próxima a Chacra 80. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía de General Roca abrió una investigación bajo la calificación de femicidio y ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue localizado luego de un aviso ingresado a la línea 911 Río Negro Emergencias. Personal de Bomberos realizó la extracción del cuerpo del agua, y luego trabajaron en el sitio integrantes del Gabinete de Criminalística, el médico policial y agentes de la Brigada de Investigaciones de Allen.

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Las tareas iniciales incluyeron la preservación del lugar y la recolección de elementos que puedan aportar datos a la investigación. En paralelo, personal de la Subcomisaría 54°, Bomberos y Defensa Civil efectuó rastrillajes en el entorno rural cercano al canal, mientras la pesquisa busca establecer qué ocurrió antes de que la mujer fuera encontrada.

La Fiscalía dispuso allanamientos en inmuebles relacionados con el expediente, supervisados por autoridades del Ministerio Público Fiscal en coordinación con efectivos de la Policía de Río Negro. Las diligencias también contemplaron la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y precisar sus movimientos previos al hallazgo.

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La identidad de la mujer no fue difundida. Tampoco se comunicaron detalles sobre vínculos personales, posibles hipótesis adicionales o elementos concretos incorporados al legajo judicial. Hasta el momento, no se dieron a conocer personas detenidas ni trascendieron los resultados de los allanamientos, los rastrillajes o los peritajes realizados por Criminalística.

La Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia, una de las medidas centrales de la investigación, que deberá aportar información sobre las causas y condiciones de la muerte. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de General Roca, que evaluará la información reunida a partir de las declaraciones, las pericias y las medidas dispuestas en las primeras horas posteriores al hallazgo.

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Encontraron a una mujer muerta en su departamento de Cipolletti

Horas atrás y también en la provincia de Río Negro, una mujer de 92 años fue encontrada muerta en su departamento del complejo de las 432 Viviendas de Cipolletti, y la investigación apunta a una muerte violenta. Fuentes judiciales indicaron que la autopsia se realizó este domingo, tras un allanamiento realizado a última hora del sábado.

En tanto, en las últimas horas también se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos, en principio, a uno de los dos hombres que fueron aprehendidos: su nieto y quien conviví con ella.

Florencia Ferreyra aparece sentada junto a otra mujer en una imagen captada en un ambiente interior con flores y obsequios de fondo.

La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra, una de las primeras habitantes del barrio. El hallazgo ocurrió el sábado al mediodía en una vivienda situada sobre la calle Arenales al 400. Personal de salud constató que la mujer ya no tenía signos vitales.

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Las fuentes informaron que el cuerpo estaba tendido boca arriba, junto a una cama, dentro de una habitación. Los investigadores detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que descartaron en principio que se tratara de una muerte natural.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se activó de forma preventiva el protocolo por femicidio. La causa quedó bajo las directivas de los fiscales Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro.

En la escena trabajó la Fiscalía junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, Criminalística, Brigada de Investigaciones y personal policial. Se recabó información, se reunieron indicios y, a última hora, se realizó un allanamiento.

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Los dos hombres demorados se encontraban dentro de la vivienda cuando llegaron los efectivos policiales. La situación de ambos depende del avance de las pericias, aclararon.

Durante las primeras actuaciones, hubo otras personas demoradas para tomarles declaración, aunque luego quedaron desvinculadas del procedimiento. La investigación mantiene abiertas distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un robo.