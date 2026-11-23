Dos adolescentes murieron tras el incendio de un auto en la Autovía 8 (Bosco Producciones)

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Dos jóvenes murieron y otro sufrió heridas tras el incendio de un auto que había sido robado horas antes a dos mujeres en el centro de la ciudad de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El vehículo chocó contra una columna de un puente en la Autovía Nacional 8, en jurisdicción de San Antonio de Areco.

El siniestro ocurrió en la noche de este sábado en el kilómetro 138 de esa autovía, bajo el puente de la Ruta provincial 31.

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Fuentes policiales y judiciales citadas por el Diario de San Pedro dijeron que las víctimas fueron identificadas como Miqueas Nazareno Torrejón, de 18 años, y Lautaro Vega, de 17. Ambos fallecieron dentro del vehículo siniestrado, según dijo uno de los bomberos que asistió a apagar el incendio cuando fue consultado por Bosco Producciones, medio de San Antonio de Areco.

El sobreviviente, de entre 17 y 18 años, fue trasladado consciente a un centro asistencial de Capitán Sarmiento y aparentemente sus heridas no revestirían gravedad.

El choque contra una columna y el incendio del vehículo

El siniestro se produjo bajo el puente de la Ruta provincial 31 (Bosco Producciones)

El vehículo, un Toyota Etios, impactó contra una columna del puente y luego se incendió. Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar para determinar la secuencia del choque, el posible vuelco mencionado en los primeros reportes y las circunstancias posteriores al impacto.

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Los Bomberos Voluntarios de San Antonio de Areco recibieron inicialmente un aviso por un accidente vehicular. Durante el traslado, fueron notificados de que el automóvil estaba en llamas, explicó Luciano Sepúlveda, integrante del cuerpo de bomberos.

La Opinión indicó que, según el periodista Daniel Roca, cuando llegaron al lugar, los bomberos encontraron “un incendio generalizado” en el auto y comenzaron las tareas de extinción. El personal médico del Hospital Municipal constató luego que había dos personas fallecidas dentro del vehículo.

La investigación por el siniestro quedó bajo la órbita de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes. El vehículo tenía un pedido de secuestro en una causa por robo o hurto tramitada en San Pedro, con intervención de la Fiscalía N.º 7 de ese distrito, según Bosco Producciones.

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El asalto en San Pedro y la salida de Los Naranjos

El vehículo había sido robado a dos mujeres de 71 y 79 años e impactó contra una columna poco después (Captura de video Bosco Producciones)

El robo del auto había ocurrido cerca de las 20:20 del sábado, en la intersección de Rivadavia y San Martín, en el centro de San Pedro. Dos mujeres de 71 y 79 años aguardaban frente a un semáforo cuando dos personas las abordaron y les quitaron el Toyota Etios.

Uno de los agresores tomó del brazo a la conductora y la arrojó al pavimento, mientras otro obligó a descender a la acompañante, según la denuncia consignada por Diario de San Pedro. Las mujeres no sufrieron heridas y los asaltantes escaparon por Rivadavia con el vehículo.

Dentro del automóvil quedaron un teléfono celular, documentación personal y un juego de llaves. La Opinión Semanario agregó que durante el asalto también fue sustraída una cartera con pertenencias y dinero, y que un perro caniche que también iba en el vehículo fue abandonado antes de que los asaltantes salieran de San Pedro y luego recuperado por su dueña.

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Los medios citados dieron cuenta de que los tres jóvenes habían salido horas antes de la Comunidad Terapéutica Los Naranjos, en San Pedro, donde estaban alojados por disposición judicial dentro de un tratamiento por consumos problemáticos. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia confirmó que abandonaron el establecimiento durante la noche del sábado 21 de noviembre.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 138 de la Autovía Nacional 8, en San Antonio de Areco (Bosco Producciones)

Los adolescentes, de entre 17 y 18 años, registraban pedidos de averiguación de paradero desde esa fecha, vinculados con una presentación de la institución. Fuentes de la investigación también señalaron que, antes del choque, habrían estado involucrados en otro hecho delictivo en un hotel de la zona.

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El Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó la detención del sobreviviente por incumplir las condiciones de una medida judicial que le había concedido un régimen menos restrictivo de privación de libertad. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia notificó lo ocurrido a los juzgados intervinientes y afirmó que colaborará con las autoridades judiciales y policiales.