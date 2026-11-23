Soledad Portillo fue detenida e imputada por homicidio de Ezequiel Garciano

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Un joven de 28 años fue encontrado muerto con cuatro heridas de arma blanca en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata. Por el crimen, su pareja, una mujer de 20 años, quedó detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo.

La Justicia busca determinar la secuencia del ataque y las circunstancias previas a la muerte de Ezequiel Garciano. El episodio ocurrió el domingo al mediodía en una vivienda de la calle Almirante Brown al 10.500, donde la pareja residía desde agosto.

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Según informó el medio local La Capital, fue la propia mujer quien se comunicó con el servicio de emergencias 911 para alertar sobre lo ocurrido. En esa llamada, la joven sostuvo que el hombre se había “autoapuñalado” después de regresar de su trabajo.

Sin embargo, la versión quedó bajo análisis desde el inicio de la investigación. Cuando el personal policial llegó al domicilio constató la muerte de Garciano y advirtió elementos que no coincidían, en principio, con el relato inicial aportado por la única persona que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con una actualización publicada por La Capital, los investigadores establecieron que la escena había sido alterada antes de su llegada. El informe policial indica que la mujer habría lavado prendas, movido objetos, retirado el cuchillo que estaba en el abdomen de la víctima y limpiado manchas de sangre. Cuando los efectivos ingresaron, encontraron a Garciano tendido en el piso de la cocina, con rastros hemáticos en las manos y la vestimenta.

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La Policía incorporó ropa y calzado a las pericias realizadas en la vivienda de Santa Rosa de Lima

La víctima tenía cuatro lesiones provocadas por un elemento cortante: dos en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y otra en el tórax. La herida torácica fue identificada como la lesión de mayor gravedad, aunque la mecánica definitiva de la muerte y el recorrido de las puñaladas deberán establecerse mediante la autopsia ordenada en el marco de la causa.

Tras recibir las primeras actuaciones policiales, la fiscal María Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, dispuso la aprehensión de la mujer, identificada como Soledad Portillo. La acusación provisoria es por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla la relación de pareja existente o previa entre la víctima y la persona imputada.

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Los testimonios de vecinos incorporaron otros elementos a la causa. Según informó La Capital, algunos escucharon gritos provenientes de la vivienda y vieron a Garciano intentar retirarse con bolsos poco antes del ataque, pero Portillo se lo habría impedido. Otros vecinos señalaron que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, no hay causas previas por violencia de género.

Garciano y Portillo eran padres de una niña de 4 años. La menor quedó al cuidado de su abuela paterna luego del hecho. Ambos eran oriundos de Florencio Varela y se habían instalado en la vivienda del barrio Santa Rosa de Lima pocos meses atrás, de acuerdo con los datos conocidos en las primeras horas de la investigación.

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Las autoridades también informaron que Garciano registraba antecedentes por robo, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado. Esa información forma parte de los antecedentes personales incorporados a la causa.

La detenida permanece alojada en la Unidad Penal N° 50, ubicada en Batán, y estaba previsto que este lunes fuera indagada en los tribunales marplatenses. Tras esa declaración indagatoria, la fiscal María Florencia Salas deberá definir cuál será la situación procesal de la detenida.