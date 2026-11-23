Guillermo Martín Mendoza recibió una pena de cuatro años de prisión y Belén Ribeiro fue sentenciada a prisión domiciliaria. (Ministerio Público de Córdoba)

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La investigación por narcomenudeo en La Paz, provincia de Córdoba, terminó con dos condenas dictadas por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, luego de una causa que tuvo seis allanamientos durante mayo de 2026. El expediente se inició a partir de actuaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Guillermo Martín Mendoza fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que Belén Ribeiro recibió una pena de cuatro años de prisión domiciliaria. De acuerdo con la información proporcionada, Ribeiro es madre de cinco hijos.

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La resolución judicial se vincula con los procedimientos que la FPA llevó adelante en la localidad cordobesa de La Paz. En esos operativos, la fuerza secuestró sustancias presuntamente destinadas a la comercialización minorista, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos incorporados a la investigación.

Durante los operativos de mayo, los investigadores incautaron dosis de cocaína y marihuana, además de semillas y cremas elaboradas con cannabis sativa. También fueron secuestrados psicofármacos, una balanza digital, dinero en moneda nacional y extranjera, un automóvil y una motocicleta. Entre los elementos retenidos figura un total de $ 585.600 y USD 100.

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A principios de noviembre, la FPA desarticuló una banda de composición familiar en las ciudades cordobesas de Laboulaye y Río Cuarto. La investigación, iniciada a partir de denuncias anónimas, derivó en cuatro allanamientos y la detención de cuatro hombres —dos hermanos y dos primos— acusados de comercializar estupefacientes. Durante los procedimientos se secuestraron 138 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, semillas y plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, un automóvil y $1.721.800, entre otros elementos. Uno de los puntos de venta funcionaba desde un kiosco y dos viviendas ubicadas a media cuadra de un establecimiento educativo en el área céntrica de Laboulaye.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó seis allanamientos en la localidad cordobesa de La Paz durante mayo de 2026. (Ministerio Público Córdoba)

A mediados del mes pasado, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, también provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, y abarcaron tres domicilios en dos localidades del departamento Marcos Juárez.

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La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La pesquisa fue dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados, ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

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Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.