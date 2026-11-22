Florencia Ferreyra, de 92 años, fue hallada sin vida en su departamento del barrio 432 Viviendas de Cipolletti.

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Una mujer de 92 años fue encontrada muerta en su departamento del complejo de las 432 Viviendas de Cipolletti, en Río Negro, y la investigación apunta a una muerte violenta. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la autopsia se realizará este domingo, tras un allanamiento realizado a última hora del sábado.

En tanto, este lunes se realizará la audiencia de formulación de cargos, en principio, a uno de los dos hombres que fueron aprehendidos en las primeras horas, uno de ellos es nieto de la víctima y convivía con ella, detallaron.

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La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra, una de las primeras habitantes del barrio. El hallazgo ocurrió el sábado al mediodía en una vivienda situada sobre la calle Arenales al 400. Personal de salud constató que la mujer ya no tenía signos vitales.

Las fuentes informaron que el cuerpo estaba tendido boca arriba, junto a una cama, dentro de una habitación. Los investigadores detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que descartaron en principio que se tratara de una muerte natural.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se activó de forma preventiva el protocolo por femicidio. La causa quedó bajo las directivas de los fiscales Santiago Márquez Gauna y Jessica Montenegro.

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En la escena trabajó la Fiscalía junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, Criminalística, Brigada de Investigaciones y personal policial. Se recabó información, reunieron indicios y, a última hora, se realizó un allanamiento.

La autopsia y las pericias pendientes

Este domingo se realizará la autopsia, una de las medidas centrales de la investigación. El resultado permitirá establecer si las lesiones que presentaba Ferreyra tuvieron incidencia directa en su muerte y precisar las circunstancias en las que ocurrió.

Los dos hombres demorados se encontraban dentro de la vivienda cuando llegaron los efectivos policiales. La situación de ambos depende del avance de las pericias, aclararon.

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Durante las primeras actuaciones, hubo otras personas demoradas para tomarles declaración, aunque luego quedaron desvinculadas del procedimiento. La investigación mantiene abiertas distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un robo.

Un vecino declaró que dos hombres le pidieron un destornillador alrededor del mediodía para forzar la puerta de la vivienda porque Ferreyra no respondía a los llamados. Poco después, los policías ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo.

El hijo de la mujer, Edgardo Ferreyra, contó que se enteró del hecho mientras estaba de viaje en Bariloche y regresó a Cipolletti al recibir el aviso. “La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias”, sostuvo ante LM Cipolletti.

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Otro nieto de la víctima, que no quedó demorado, señaló que fue su hermano quien encontró a la mujer. También describió a su abuela como una persona lúcida, activa y conocida entre los habitantes del complejo.

La muerte de Florencia Ferreyra generó conmoción entre los vecinos de las 432 Viviendas, donde residía desde los primeros años del complejo habitacional. En diciembre de 2024, el barrio fue escenario del asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62. Por aquel doble crimen fue condenado a prisión perpetua un vecino del sector.