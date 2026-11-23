Un hombre de 39 años fue aprehendido en el barrio Juan XXIII tras manifestar que planeaba agredir a su hermano. (Diario Panorama)

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Un hombre de 39 años fue aprehendido tras ser interceptado con un cuchillo y manifestar que planeaba atacar a su hermano en el barrio Juan XXIII, de la provincia de Santiago del Estero, según la información proporcionada sobre el procedimiento policial.

La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo de efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral. El hombre fue localizado en la esquina de las calles Taboada y Gorriti, donde los agentes advirtieron una conducta que consideraron sospechosa y decidieron identificarlo.

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Durante la requisa, los policías encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero con mango blanco. Al ser consultado sobre el motivo de su presencia en la zona, el individuo indicó que iba a buscar a su hermano a raíz de conflictos familiares previos y expresó intenciones de agredirlo, de acuerdo con el parte del procedimiento.

Según la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama, su declaración llevó a los policías a intervenir de manera inmediata para impedir que continuara su desplazamiento con el arma. La situación quedó bajo análisis de la autoridad judicial de turno.

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La actuación policial se concentró luego en resguardar el arma blanca incautada y trasladar al involucrado a una dependencia policial.

Una vez notificada sobre el procedimiento, la fiscal de turno dispuso que el hombre quedara alojado en calidad de aprehendido. También ordenó las diligencias correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual imputación ni sobre declaraciones posteriores del aprehendido. Tampoco se brindó información sobre la situación del hermano mencionado durante el procedimiento.

El hombre continuará a disposición de la Justicia mientras la fiscalía avanza en las medidas ordenadas, entre las que figuran el arma blanca incautada y las circunstancias consignadas por los efectivos intervinientes, con el objetivo de establecer el contexto del conflicto familiar y definir su situación judicial.

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En los primeros días de octubre, una mujer de 36 años fue hospitalizada tras un ataque con un cuchillo en el barrio Villa Libertad de Resistencia, Chaco. Por el hecho, fue detenido un hombre de 59 años. Sobre él pesaba un pedido de captura que seguía vigente en otra causa por lesiones con arma.

El episodio se produjo durante la mañana del domingo. Efectivos de la Comisaría Séptima acudieron hasta el barrio después de recibir un aviso que alertaba sobre una mujer herida en la vía pública.

La policía secuestró un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco que el individuo ocultaba entre sus prendas.

Al llegar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el rostro y una herida cortante en la pierna izquierda. De acuerdo con el relato inicial, la mujer había sido atacada por el hombre, quien presuntamente la golpeó y la hirió con un arma blanca.

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La mujer fue trasladada al hospital Julio C. Perrando, donde recibió asistencia médica. Hasta el momento, la víctima permanecía consciente, estable y fuera de peligro.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso en la zona y secuestraron un cuchillo de 35 centímetros de largo, que habría sido utilizado durante la agresión. El arma quedó incorporada a las actuaciones judiciales como elemento de interés para la investigación.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al ataque y el vínculo que existía —si lo había— entre la mujer y el acusado.

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Al consultar los datos del detenido en el Sistema de Gestión Biométrica de la Policía del Chaco, identificado como SIGEBI, los agentes constataron que tenía un pedido activo de aprehensión por una causa de lesiones con arma. Ese antecedente motivó nuevas diligencias dentro del procedimiento, aunque no se difundieron detalles sobre el expediente previo ni la fecha de esa orden judicial.

La víctima manifestó que tenía la intención de formalizar una denuncia penal contra el hombre. También se dio intervención a la Línea 137, un dispositivo nacional que brinda asistencia y acompañamiento a personas frente a situaciones de violencia familiar y sexual.

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