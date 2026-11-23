El lugar donde se desató el tiroteo entre los delincuentes y el policía de la Ciudad

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Un joven permanece internado con cuadriplejia y quedó a disposición de la Justicia tras un intento de robo a un policía de la Ciudad en Virrey del Pino, partido de La Matanza. La principal hipótesis de la investigación indica que no fue alcanzado por el disparo efectuado por el agente, sino por un proyectil que habría partido desde el vehículo en el que escapaba junto a otros sospechosos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cabot y Doctora Ponce de León. El efectivo circulaba en una moto con dos mujeres, a quienes estaba trasladando a sus domicilios, cuando fue interceptado por un grupo que se movilizaba en un Renault Logan. De acuerdo con la reconstrucción inicial, los delincuentes descendieron del vehículo y los amenazaron exhibiendo armas de fuego.

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Según la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online, el policía de la Ciudad tomó su pistola reglamentaria, impartió la voz de alto y comenzó un tiroteo.

De esta manera, el robo no llegó a consumarse. Tras el intercambio, los ocupantes del auto escaparon del lugar y dejaron abandonado el Renault Logan a pocos metros de la escena.

Dentro del automóvil, los peritos encontraron un indicio que orientó la pesquisa: un orificio de bala en el respaldo del asiento del conductor. El hallazgo permitió vincular el vehículo con el ingreso de un joven gravemente herido al Hospital Simplemente Evita, ubicado en González Catán.

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La hipótesis que analizan los investigadores sostiene que el disparo que lesionó al joven pudo haber sido efectuado de manera accidental por uno de sus acompañantes dentro del Renault Logan.

Los investigadores establecieron que el efectivo efectuó disparos, aunque dirigidos hacia el sector del acompañante del vehículo. Esa circunstancia se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente, ya que el joven internado habría viajado en el asiento del conductor.

Esa posibilidad deberá ser contrastada con los resultados de las pericias balísticas. Los análisis buscan determinar desde qué posición se efectuaron los disparos, qué arma produjo la lesión y si existe correspondencia entre el proyectil, el orificio en el asiento del conductor y el arma que fue secuestrada durante la pesquisa.

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El hecho ocurrió en el cruce de Cabot y Ponce de León cuando los ocupantes del vehículo intentaron bloquear el paso del motociclista. (Foto: Télam)

La causa está a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, de la Fiscalía N.º 11 de La Matanza, junto con la secretaria Vanesa Saluotto. Por disposición judicial, personal policial revisó registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos posteriores al intento de robo.

Las imágenes permitieron establecer, de acuerdo con la información publicada, que los ocupantes del Renault Logan detuvieron la marcha después de la fuga, descendieron del vehículo y continuaron a pie. Ese recorrido es ahora una de las claves para identificar a quienes acompañaban al joven herido.

Durante ese trayecto, uno de los sospechosos habría descartado un arma, que fue secuestrada y será sometida a peritajes para conocer si fue utilizada en el hecho y para comparar su calibre con el de los disparos registrados en la escena y en el vehículo.

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La pesquisa continúa centrada en la identificación de los restantes involucrados, quienes se retiraron luego de que el joven fuera trasladado al hospital. Los resultados de las cámaras, las pericias sobre el arma recuperada y los estudios balísticos sobre el automóvil serán determinantes para esclarecer cómo se produjo la lesión y definir las responsabilidades penales de cada participante.