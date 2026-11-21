La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que la administración y operación de la ruta interoceánica corresponden exclusivamente al Estado panameño. Cortesía

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 20 de noviembre que China abandonó su presencia en el Canal de Panamá después de que él exigiera su salida, una afirmación que vuelve a colocar la vía interoceánica en el centro de las tensiones diplomáticas.

El mandatario atribuyó ese supuesto retiro a sus gestiones personales, aunque no identificó qué actividades chinas habrían terminado.

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Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras regresar de su gira por Asia, Trump sostuvo que el gigante asiático tenía una participación importante alrededor del Canal.

“Estaban muy involucrados con el Canal y les dije: ‘Tienen que irse, tienen que irse’, y se fueron”, afirmó al responder preguntas sobre su relación con el presidente chino, Xi Jinping.

Donald Trump aseguró que China abandonó su presencia en el Canal de Panamá después de que él exigiera su retirada. EFE/Jim Lo Scalzo

El mandatario estadounidense relacionó la supuesta retirada china con la relación que mantiene con Pekín y sus gestiones para fortalecer la influencia de Washington en el hemisferio occidental.

Durante la comparecencia, acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, también aseguró que China y Rusia habían reducido su presencia en Venezuela, sin presentar detalles adicionales.

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Las declaraciones representan un nuevo episodio de la controversia sobre la soberanía del Canal, que ha marcado las relaciones entre Washington y Panamá desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

El mandatario ha sostenido reiteradamente que China ejercía una influencia indebida sobre la infraestructura, argumento rechazado por las autoridades panameñas.

El pasado 10 de noviembre, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos y Panamá controlaban conjuntamente el Canal, después de haber apartado a China de su entorno.

El Canal de Panamá pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, conforme a los tratados suscritos con Estados Unidos. REUTERS/Enea Lebrun

El funcionario presentó esa situación como un resultado de la estrategia de Washington en el hemisferio, aunque tampoco explicó qué facultades administrativas habría adquirido su país.

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“Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal”, manifestó Hegseth durante una comparecencia en el Pentágono.

Sus palabras provocaron una respuesta de la diplomacia panameña, que rechazó la existencia de una administración compartida y reiteró que ninguna potencia extranjera tiene autoridad sobre las operaciones de la vía marítima.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, respondió el 11 de noviembre que el Canal pertenece exclusivamente a Panamá y que su administración corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El ministro fue categórico al señalar que ningún otro país participa en el control de la infraestructura, independientemente de los acuerdos de cooperación existentes.

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El canciller Javier Martínez-Acha rechazó las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense sobre un supuesto control compartido del Canal. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Martínez-Acha explicó que la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos no significa compartir la administración del Canal.

Panamá mantiene mecanismos similares con otras naciones para proteger instalaciones estratégicas, combatir el narcotráfico y enfrentar el crimen organizado, pero esas actividades no modifican las competencias de las autoridades panameñas sobre la ruta interoceánica.

La controversia comenzó a intensificarse antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025, cuando el entonces presidente electo cuestionó los peajes y afirmó que China tenía influencia sobre el Canal.

Posteriormente, durante su discurso inaugural, planteó la posibilidad de recuperar la vía para Estados Unidos, pese a que su administración fue transferida a Panamá en 1999.

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de Trump y defendido que el Canal pertenece exclusivamente a la República de Panamá.

Su Gobierno sostiene que la operación de la ruta se desarrolla bajo un régimen de neutralidad permanente, establecido mediante los tratados que regularon la transferencia de la infraestructura.

El Gobierno panameño defiende la soberanía sobre la vía marítima y sostiene que ninguna potencia extranjera participa en su administración. Europa Press

La Autoridad del Canal de Panamá también ha explicado que la administración, operación y mantenimiento de la vía corresponden a una entidad autónoma panameña, sin intervención de gobiernos extranjeros.

La presencia de empresas internacionales en actividades portuarias o comerciales no equivale a ejercer control sobre el tránsito de buques, que permanece bajo las disposiciones de la administración canalera.

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Las nuevas afirmaciones de Trump se producen después de sus reuniones en Asia con Xi Jinping y otros líderes internacionales, en un contexto de competencia estratégica entre Washington y Pekín.

Mientras Estados Unidos insiste en presentar la reducción de la influencia china como un logro, Panamá mantiene su posición de soberanía exclusiva sobre el Canal, sin reconocer ninguna forma de control compartido.