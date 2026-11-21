Verónica González junto a Carlos y Gastón Bustamante

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A horas de que venciera el plazo de prescripción de la causa por el asesinato de Gastón Bustamante, el fiscal Rodolfo Moure habría resuelto avanzar con la imputación de la madre del menor de 12 años, Verónica González. Actualmente, la mujer cumple una condena perpetua por haber asesinado a su esposo en 2019.

El crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2011. De acuerdo con el plazo previsto para los delitos de estas características, la investigación podía permanecer abierta durante 15 años. Por este motivo, una definición del fiscal debía producirse antes de que la causa prescribiera.

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De acuerdo con la información obtenida por La Capital de Mar del Plata, la imputación tendría a González en el blanco. Sin embargo, todavía no se produjo una comunicación oficial por parte de la Fiscalía de Miramar, que estuvo a cargo del expediente desde el inicio.

Según reconstruyó la causa, Gastón fue asesinado en la vivienda familiar de calle 27, entre 46 y 48, en Miramar. El autor o autora del crimen lo atacó mientras dormía: lo asfixió con un almohadón y lo golpeó hasta provocarle la muerte.

Gastón Bustamante fue asesinado en su casa mientras dormía

Desde el comienzo de la investigación, Moure sostuvo dos líneas principales. Una apuntó a Julián Ramón, entonces novio de la hermana de Gastón, a partir de una huella dactilar detectada en un televisor. La otra se centró en González, debido a que su relato presentó inconsistencias para los investigadores.

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También se incorporó a la causa un teléfono desde el cual González se habría enviado mensajes amenazantes para simular que procedían de otra persona. Entre esas comunicaciones había una amenaza dirigida contra el menor.

La hipótesis contra González no había derivado hasta entonces en una acusación formal ni en pruebas concluyentes que permitieran atribuirle el homicidio de su hijo. Sin embargo, el asesinato de Carlos “El Pelado” Bustamante, ocurrido el 22 de marzo de 2019 en la misma casa familiar, volvió a colocar esa posibilidad bajo análisis.

Según la investigación, el hombre fue atacado mientras dormía por una persona que podía ingresar con libertad a la vivienda. Esa circunstancia fue comparada con el crimen de Gastón, ocurrido ocho años antes en el mismo domicilio.

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La mujer fue condenada a cadena perpetua en 2022

No obstante, los investigadores plantearon que el crimen de Carlos fue aún más violento, ya que la víctima habría intentado escapar. Cuando llegó al comedor, le produjeron las lesiones más graves que terminarían por acabar con su vida.

La escena que encontraron los peritos también denotó un mayor nivel de crueldad, ya que indicaron que había sangre por todos lados. Incluso, en la ropa que la acusada llevaba puesta ese día. Las pruebas incorporadas al expediente luego demostraron que había intentado borrar las pruebas del brutal ataque.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Bustamante sufrió múltiples hematomas y una fractura de cráneo. Fue trasladado primero al Hospital Municipal de Miramar y luego al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió al día siguiente.

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Durante el juicio, la fiscal Ana María Caro cuestionó la conducta de González ante la gravedad del hecho. “No intentó socorrerlo”, apuntó y consideró que se comportó “de una manera desafectiva” hacia él, mientras yacía herido y ensangrentado en el comedor. Más tarde, la mujer había declarado que no estaba en la vivienda al momento de la agresión y que encontró a su esposo herido al regresar.

Verónica González y Carlos Bustamante

A raíz de esto, el 19 de diciembre de 2022, el Tribunal integrado por Gustavo Fissore, José Deleonardis y Fabián Riquert condenó a prisión perpetua a González por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. A partir de esa sentencia, la relación entre ambos expedientes volvió a ser considerada por los investigadores.

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La propia hermana de la acusada, llamada Susana, también había apuntado contra ella al ingresar a la escena y ver las condiciones en las que se encontraba su cuñado. “Pobrecito Carlos, parecía un monstruo de cómo lo habían golpeado. Para mí no caben dudas de que fue ella”, manifestó.

Al mismo tiempo que declaró que la había visto “tranquila” y que había intentado impedir que ingresara a la casa, la mujer comenzó a sospechar desde que Verónica fue detenida que también podría haber sido la asesina de su sobrino. “Quizás hago mal en decirlo, pero para mí a Gastón también lo mató mi hermana. Me duele en el alma decir esto, pero si ella fue, que le den perpetua”, evaluó.

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Al plantear la posibilidad de que su hermana hubiera preparado la escena para ambos crímenes, la fiscal que investigó el crimen de Carlos, Florencia Salas, también coincidió en que había indicios de que el crimen de Gastón también habría sido cometido por una persona del círculo cercano.

“Otro dato que llama la atención es que, según confirman vecinos, en ninguno de los dos homicidios los perros ladraron. Un indicio claro de que el asesino fue alguien de la familia”, señalaron fuentes judiciales a Infobae a días del asesinato de Bustamante padre. Cuatro años más tarde de la condena, se abrió una ínfima posibilidad de que el caso de Gastón llegara a una resolución.

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