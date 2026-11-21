El gobernador Ron DeSantis amplió el estado de emergencia por inundaciones a 21 condados de Florida tras varias semanas de precipitaciones. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

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Florida amplió el estado de emergencia por las inundaciones de otoño a 21 condados después de semanas de precipitaciones intensas. El gobernador Ron DeSantis firmó la declaración inicial el 2 de noviembre y su administración incorporó condados en dos ampliaciones posteriores, el 4 y el 18 de noviembre.

La decisión se produjo en medio de nuevos riesgos para comunidades que ya habían sufrido inundaciones durante las primeras semanas del mes. Las autoridades estatales habilitaron mecanismos de coordinación y asistencia, mientras que el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida autorizó medidas especiales para atender los efectos de las precipitaciones en su jurisdicción.

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Los 21 condados de Florida bajo estado de emergencia

La declaración inicial del 2 de noviembre incluyó a Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie. La Orden Ejecutiva 26-227 fue emitida después de que un sistema de baja presión atravesara la península de Florida entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con lluvias intensas y episodios de inundaciones.

Dos días después, el 4 de noviembre, DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-228 para incorporar Glades, Hendry, Lake, Okeechobee, Palm Beach, Seminole y Volusia. La ampliación extendió la declaración a otras zonas afectadas por las precipitaciones.

La tercera modificación llegó el 18 de noviembre, mediante la Orden Ejecutiva 26-232. El documento añadió Broward, Duval, Flagler, Miami-Dade, Monroe, Putnam y St. Johns, con lo que el número total llegó a 21 jurisdicciones.

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La lista completa comprende:

Brevard

Broward

DeSoto

Duval

Flagler

Glades

Hardee

Hendry

Highlands

Indian River

Lake

Martin

Miami-Dade

Monroe

Okeechobee

Palm Beach

Putnam

Seminole

St. Johns

St. Lucie

Volusia

La orden más reciente modifica la declaración original y ratifica las disposiciones anteriores que no fueron modificadas. Por lo tanto, los 21 condados quedan comprendidos en el mismo estado de emergencia por las inundaciones de otoño.

Localidades del condado de Broward como Fort Lauderdale, Davie y Hollywood acumularon más de 254 milímetros de lluvia en doce horas. (Florida National Guard via AP)

La ampliación del 18 de noviembre y sus causas

La última ampliación respondió a los efectos de las precipitaciones en nuevas localidades y al riesgo de que las condiciones meteorológicas agravaran los daños existentes.

En sus considerandos, la Orden Ejecutiva 26-232 señala que algunas zonas del condado de Broward recibieron más de 10 pulgadas de lluvia (254 milímetros) en un período de 12 horas, el 17 de noviembre. El documento identifica a Fort Lauderdale, Davie y Hollywood entre las localidades afectadas por esos acumulados.

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La administración estatal también advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones en áreas que ya habían sufrido inundaciones. Según la orden, esas condiciones podían provocar daños adicionales en infraestructura, servicios esenciales y propiedades.

La decisión permitió extender las disposiciones de respuesta estatal a los siete condados incorporados. Entre sus objetivos se encuentran coordinar las operaciones de emergencia, facilitar la asistencia a las autoridades locales y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

La declaración no significa que todos los condados incluidos registren el mismo nivel de inundación ni que sus habitantes estén sujetos automáticamente a evacuaciones. La situación y las medidas de protección dependen de las condiciones específicas de cada localidad.

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Medidas estatales para atender las zonas afectadas

La respuesta estatal contempla la coordinación de recursos y personal para atender las consecuencias de las precipitaciones. La declaración de emergencia también permite a las autoridades adoptar medidas operativas para proteger a la población y responder a los daños en infraestructura.

En el sur de Florida, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida emitió la Orden de Emergencia 2026-085 el 18 de noviembre. El documento autorizó operaciones de bombeo y otras medidas especiales para atender los efectos de las inundaciones de otoño dentro de su jurisdicción.

La entidad informó que su Centro de Operaciones de Emergencia permanecía en nivel 2 de activación parcial. Esta condición permite coordinar las tareas del organismo y ajustar las operaciones de su sistema de control de agua ante las necesidades de las zonas afectadas.

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La orden establece condiciones para trasladar agua dentro de determinados proyectos y propiedades. También contempla requisitos de autorización y supervisión para las operaciones que impliquen descargas fuera de esos terrenos. Por ello, no se trata de una autorización general para bombear agua desde cualquier área inundada.

El distrito recordó a los residentes que deben evitar conducir por calles anegadas y consultar con sus operadores locales de drenaje cuando experimenten problemas de acumulación de agua. La entidad también recomendó seguir las indicaciones de los centros de operaciones de emergencia de cada condado.

Estas acciones corresponden a la jurisdicción del distrito en el sur de Florida y no deben confundirse con las medidas de respuesta ante las crecidas del río St. Johns, en el centro y noreste del estado.

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Equipos de la División de Manejo de Emergencias de Florida visitaron viviendas en Brevard, Palm Beach y Okeechobee para evaluar daños. (AFP)

Asistencia a las comunidades afectadas

La respuesta ante las inundaciones también incluye tareas de evaluación de daños y contacto con los residentes que necesitan apoyo para recuperarse.

La División de Manejo de Emergencias de Florida informó que los equipos de apoyo de servicios humanos del Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias realizaron actividades de acercamiento en comunidades afectadas de Brevard, Palm Beach y Okeechobee.

El trabajo contempla visitas a vecindarios, viviendas y espacios comunitarios para identificar necesidades y orientar a los hogares sobre los programas y servicios disponibles. Los equipos también realizan seguimientos a personas que participaron en las evaluaciones iniciales de daños.

La oficina estatal habilitó un centro de atención telefónica para ayudar a los hogares a conocer las opciones de asistencia y los recursos disponibles durante el proceso de recuperación.

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Los residentes pueden consultar las actualizaciones de su condado y los avisos relacionados con las inundaciones a través de Florida Disaster, el portal oficial de la División de Manejo de Emergencias. También pueden revisar las condiciones de las rutas mediante Florida 511 y las indicaciones de sus autoridades locales.

Mientras continúan las tareas de respuesta, las autoridades recomiendan no atravesar calles cubiertas por agua y respetar los cierres de vías. La declaración de emergencia permite coordinar la asistencia estatal, pero las advertencias y restricciones específicas deben consultarse en cada jurisdicción.