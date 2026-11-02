Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico ya llegó a Tribunales y se espera que declare por primera vez

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz se retomará este lunes, a las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. Será la audiencia número 17 del debate, que comenzó el 10 de agosto y se encuentra en su etapa final. Está previsto que el músico declare por primera vez desde el inicio del proceso.
Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre, será trasladado en ambulancia hasta la sede judicial de la calle Paraguay al 1500, bajo supervisión profesional, según confiaron desde su entorno a Infobae.
Durante la jornada también está previsto que declaren el perito Ezequiel Mercurio y el padre César Scicchitano Tagle, conocido como el cura rockero y cercano al cantante. La audiencia se desarrollará mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso y espera una resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño sobre tres recursos de queja.
El músico “no tiene un buen día”
“Pity” Álvarez permanece en el patio interno del edificio judicial, donde es asistido y monitoreado por médicos antes del inicio de la audiencia. Según señalaron personas de su entorno, el músico no estaría atravesando un buen día y se muestra poco dispuesto a colaborar. Junto a él también se encuentra “Pachi”, su histórico jefe de seguridad, quien lo acompaña durante el proceso.
Javier Baños: “Desde el segundo cero venimos diciendo que la capacidad cognitiva del Pity es fluctuante”
El abogado del artista, , habló ante los medios en la previa de la audiencia y advirtió: “Desde el segundo cero venimos diciendo que la capacidad cognitiva del Pity es fluctuante. De hecho, hoy en día se está resolviendo este tema ante el Tribunal Superior. Insistimos dentro del marco de la legalidad hasta las últimas instancias”.
Además, también confirmó: “Los testigos de hoy son el Dr. Mercurio, que es un especialista de la Defensoría General de la Nación; el Padre César, que es conocido como el cura rockero; y después la declaración del Pity. Si de su declaración surge la necesidad de recibirle declaración a otra persona, se va a plantear al tribunal y la última palabra la van a tener ellos”.
Por último, el abogado afirmó que eventualmente “puede haber otra audiencia más para producir prueba”.
Sin declaraciones a los medios
“Pity” Álvarez llegó cerca de las 11 de este lunes a la sede judicial de Paraguay al 1500. A diferencia de otras veces arribó media hora antes y sin hacer declaraciones a los medios.
El ex Viejas Locas ingresó acompañado por su hermana Silvina Álvarez y su mánager, Santiago Ruiz, después de ser trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre.
“Más adelante”, respondió “Pity” Álvarez el 10 de agosto, cuando el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 le preguntó si iba a declarar en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz. Casi tres meses después, llegó el momento: este lunes, el músico se presentará en el edificio de la calle Paraguay al 1500 para prestar declaración, tras varias semanas internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, desde donde siguió parte del debate por videoconferencia.
El juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz comenzó hace exactamente 83 días. De ese tiempo, el músico lleva 39 días internado: primero en el Hospital Tornú, donde ingresó por una emergencia hipertensiva, y después en una clínica psiquiátrica de Castelar. Es decir, lleva casi la mitad del tiempo transcurrido desde el inicio del debate judicial bajo atención médica.