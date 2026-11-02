Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico ya llegó a Tribunales y se espera que declare por primera vez

El músico permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz se retomará este lunes, a las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. Será la audiencia número 17 del debate, que comenzó el 10 de agosto y se encuentra en su etapa final. Está previsto que el músico declare por primera vez desde el inicio del proceso.

Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre, será trasladado en ambulancia hasta la sede judicial de la calle Paraguay al 1500, bajo supervisión profesional, según confiaron desde su entorno a Infobae.

Durante la jornada también está previsto que declaren el perito Ezequiel Mercurio y el padre César Scicchitano Tagle, conocido como el cura rockero y cercano al cantante. La audiencia se desarrollará mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso y espera una resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño sobre tres recursos de queja.