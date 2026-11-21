El crítico británico Gerald Martin publicó la biografía de 800 páginas titulada Mario Vargas Llosa: A Life. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La periodista argentina Graciela Mochkofsky, colaboradora habitual del semanario The New Yorker, reseñó para esa publicación la nueva biografía del escritor peruano Mario Vargas Llosa, firmada por el crítico literario británico Gerald Martin y publicada esta por la editorial Bloomsbury. El libro, de 800 páginas, se titula Mario Vargas Llosa: A Life y se propone conectar las tres dimensiones del autor: la personal, la literaria y la política.

La agente que aconsejó escribir una telenovela

Tres semanas antes de morir, en 2015, la legendaria agente literaria española Carmen Balcells envió una carta al biógrafo en la que le dio un consejo inesperado. “Olvídate de su carrera literaria, olvídate de su carrera política y escribe una telenovela sobre todos sus affaires amorosos”, le indicó, según cita Mochkofsky en The New Yorker. El giro de Balcells —quien durante años le había recomendado a Martin lo contrario— fue detonado por un anuncio que conmocionó al mundo literario: Vargas Llosa, a los 79 años y días después de celebrar su quincuagésimo aniversario de bodas con Patricia Llosa, anunció que la dejaba por Isabel Preysler, una socialité filipina española exesposa de Julio Iglesias.

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La vida privada del Nobel era, en efecto, material de ficción. A los 19 años se casó con la hermana política de su tío, Julia Urquidi, diez años mayor que él. A los 29, la dejó por su prima hermana Patricia Llosa, sobrina de Julia, con quien tuvo tres hijos, y en las décadas siguientes protagonizó una serie de affaires, uno de ellos con la esposa del hermano de Patricia. Martin, según Mochkofsky, utiliza toda esa historia para tender un hilo conductor: el deseo permanente de Vargas Llosa de escapar de todo límite, de ser, en palabras del biógrafo, “tan libre como humanamente fuera posible”.

El biógrafo no es un observador externo. Martin se cruzó por primera vez con Vargas Llosa en Londres en 1967, en una conferencia del novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Ese mismo día escuchó hablar por primera vez de un escritor colombiano que estaba a punto de publicar una novela en Buenos Aires. “Era el último y más grande prodigio de la literatura latinoamericana, así que conocerlo fue un gran privilegio, pero ese mismo día oí hablar de un novelista colombiano llamado Gabriel García Márquez, que estaba a punto de publicar una novela en Buenos Aires tres semanas después que muchos creían sería una sensación”, escribió Martin, según reproduce la nota del semanario. Esa novela era Cien años de soledad. Desde entonces, Martin mantuvo contacto con Vargas Llosa durante 58 años, hasta la muerte del escritor, el año pasado, a los 89. Para Mario Vargas Llosa: A Life realizó alrededor de 150 conversaciones con el escritor y con figuras clave de su entorno: Julia Urquidi, Patricia Llosa, los hijos del novelista, Carmen Balcells y Mercedes Barcha, viuda de García Márquez. También trabajó sobre el archivo personal del escritor.

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La revista The New Yorker publicó un artículo sobre la biografía del escritor Mario Vargas Llosa, escrito por la periodista argentina Graciela Mochkofsky

Una infancia entre el paraíso y el infierno

Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. De pequeño se mudó con su madre, Dorita Llosa, a Cochabamba, Bolivia, donde fue criado por la familia Llosa —“clase media alta con decididas aspiraciones aristocráticas”, según el biógrafo— en un ambiente de mimos y libertad. Cuando tenía casi diez años, la familia regresó a Perú. Un año después, su madre le reveló que su padre, Ernesto Vargas, estaba vivo, y ambos fueron a vivir con él en Lima. El contraste fue brutal: Ernesto, operador de radio en una aerolínea, era violento y de clase obrera, el polo opuesto de los Llosa. Golpeó a Mario física y psicológicamente, y a los 14 años lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado. “El cruce de la infancia, del paraíso al infierno, es lo que, según el propio Vargas Llosa, lo convirtió en escritor”, señala Mochkofsky en su reseña.

La primera novela de Vargas Llosa, La ciudad y los perros —publicada en 1963—, fue una sensación inmediata. Mochkofsky reproduce la lectura de Martin: “Ya había notado que los escritores latinoamericanos tendían a las formas mitológicas, ‘mágico-realistas’ o expresionistas, y que el continente carecía casi por completo de escritores realistas y naturalistas como los europeos del siglo XIX. Lo emocionante —de hecho, lo único— de Vargas Llosa era que tenía la visión social y la mordacidad crítica de esos realistas europeos combinadas con las técnicas cinematográficas y los flujos de conciencia desarrollados por los ‘modernistas’ europeos y norteamericanos como James Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner en los años veinte.” Junto a La muerte de Artemio Cruz (1962), de Carlos Fuentes, y Rayuela (1963), de Julio Cortázar, esa novela contribuyó a lanzar el Boom latinoamericano. Las que siguieron —La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977)— consolidaron una obra que, según Martin, habría justificado por sí sola el Premio Nobel.

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Una de las marcas del método narrativo de Vargas Llosa, según Martin, fue el uso de la ficción para ajustar cuentas. Mochkofsky lo ilustra con el caso de La tía Julia y el escribidor, comedia basada en su primer matrimonio, donde Julia Urquidi aparece con su nombre real y más vieja de lo que era. “Quedó tan herida por el retrato que después escribió su propio relato de su matrimonio, Lo que Varguitas no dijo”, apunta la periodista argentina en The New Yorker. El patrón se repite en Historia de Mayta (1984), donde el novelista ajustó cuentas con antiguos camaradas del Partido Comunista de Lima, levemente disfrazados, retratados como “oportunistas y patéticos”.

El giro ideológico, de la Revolución Cubana a la Academia Sueca

La transformación política de Vargas Llosa fue uno de los más drásticos virajes ideológicos de cualquier intelectual latinoamericano del siglo XX. Mochkofsky describe cómo el escritor pasó del socialismo y el apoyo inicial a la Revolución Cubana en los años sesenta al conservadurismo de mercado en los ochenta. “Vargas Llosa quería estar libre de responsabilidades: libre del compromiso, libre del marxismo, libre de Cuba y su Revolución, libre de Perú, su nacionalismo y todos sus problemas irresolubles”, escribió el biógrafo, según cita la nota. El impacto político de ese giro fue mayor que el de cualquier otro novelista latinoamericano de su generación. “Ningún novelista tuvo mayor efecto, para bien o para mal, en las historias de países latinoamericanos tan importantes como Cuba, México y Venezuela, y en su propio país, Perú, tuvo una influencia decisiva en los resultados de cada contienda presidencial entre 2001 y 2022”, recoge Mochkofsky, citando a Martin. En 1987, Vargas Llosa cofundó el partido político Movimiento Libertad. En 1990 fue a las elecciones presidenciales en Perú y perdió en segunda vuelta frente a Alberto Fujimori por casi 25 puntos.

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La editorial Planeta publicará la biografía Mario Vargas Llosa en español tras la negativa del sello Debate a distribuir la obra. (Andina)

Consciente de que los rumores en la academia sueca lo señalaban como demasiado reaccionario, Vargas Llosa respondió con la escritura: novelas con personajes y temas más progresistas, entre ellas El paraíso en la otra esquina (2003), sobre la feminista decimonónica Flora Tristán, y El sueño del celta (2010), sobre Roger Casement, diplomático y activista irlandés ejecutado por los británicos en 1916. En 2010, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura “por su cartografía de las estructuras del poder y su contundente imagen de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”. Al recibir la noticia, le pidió a Patricia que no se la contara a sus hijos por si no era verdad. “El Premio lo había liberado y se había convertido, al fin, en un hombre libre”, escribió Martin, según reproduce el artículo del The New Yorker.

Al final de la obra, el biógrafo hace una confesión que Mochkofsky cita textualmente: “Siempre había imaginado que hacia el final de mi trabajo en esta biografía tendría una conversación de una vez por todas, en la que todo quedara dicho, con Mario, con ambos haciendo y respondiendo cada pregunta, diciendo lo que pensábamos y contándolo todo al fin.” Esa conversación nunca ocurrió. Martin quedó decepcionado con su biografiado, e incluso esa decepción aflora en el texto. “Proclamó ser un hombre de integridad con una mente siempre abierta (y yo le creí)”, escribe Martin, según la nota. La edición en español, informa Mochkofsky, estará a cargo de Planeta: la editorial Debate —sello del grupo Penguin Random House que publicó la mayor parte de los libros de Vargas Llosa en español— la rechazó por considerar que el retrato que hace Martin era incompatible con su visión del escritor.

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Con todo, la periodista argentina concluye su reseña con una evaluación favorable de la obra. A pesar de que la decepción de Martin con su biografiado aflora a veces en el texto e interfiere en el relato, Mochkofsky escribe que el biógrafo “logra una hazaña monumental, al mostrar cómo las fuerzas interiores que nos dieron estas novelas inmortales también crearon a la complicada persona que las escribió”.