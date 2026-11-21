La explosión ocurrió el viernes de la semana pasada

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A ocho días de la trágica explosión en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, confirmaron la muerte de otras dos víctimas y ya son cuatro los muertos. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de dos personas que estaban internadas en un hospital de la localidad de San Justo.

De acuerdo con las primeras informaciones a las que accedió este medio, son dos operarios de la empresa de gas, que realizaban trabajos en el lugar del estallido.

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El listado de fallecidos se completa, por ahora, con los operarios Marcelo García, quien murió el día de la explosión y cuya identidad fue confirmada recién el jueves pasado, y Néstor Julián D’Alesandro, un hombre de 44 años. Ambos trabajaban en la compañía distribuidora Metrogas.

Marcelo García, el primero de los fallecidos por la explosión de Lanús

Este último, estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que los otros cuatro de sus compañeros que resultaron afectados por la explosión. La noticia de la identificación de García fue confirmada por los familiares de la víctima a Infobae, quienes prefirieron no hacer ningún tipo de comentario respecto al hecho.

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El cuerpo del trabajador fue retirado por los bomberos luego de quedar atrapado entre los escombros que dejó la explosión, pero debido al estado en el que se encontraba no pudo ser identificado de inmediato. Según trascendió, tenía 47 años y era padre de dos niños de 6 y 8.

La tragedia

La explosión ocurrió el viernes de la semana pasada a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

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El siniestro tuvo lugar después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. El incidente obligó a evacuar una zona comercial y mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada horas después.

En medio de la tragedia, una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad durante un rastrillaje, mientras que el otro aviso por una supuesta desaparición correspondió a una falsa alarma familiar, por lo que se confirmó que no hay personas perdidas.

El lugar de la explosión (Fotos: Instagram/Lanusmunicipio)

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien trabaja a contrarreloj para determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.

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La máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó la cañería a las 9:44, mientras realizaba tareas de renovación de redes.

Cómo sigue la investigación

Estévez, ordenó el secuestro el jueves pasado de la máquina que habría pinchado el caño de gas que desató el estallido. Se trata de una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada internamente como “TUNE-1621”, propiedad de la empresa Exgadet S.A., la tercerizada que realizaba trabajos en la zona.

Fue retirada del obrador de la empresa, ubicado en la calle Alfredo Palacios 4690, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, donde permanecía aislada con vallas y cinta de peligro.

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Los investigadores también incautaron la computadora central que controla esa tunelera y los teléfonos celulares de los empleados de las empresas de gas que trabajaban en el lugar. Además, “se hizo la presentación de la base informática de datos de Metrogas”, agregaron fuentes judiciales a este medio.

Previamente, la compañía Exgadet ya había puesto a disposición de la Justicia, mediante un escrito, la maquinaria empleada en los trabajos que se llevaban a cabo en el centro de Remedios de Escalada. Lo hizo a través de un escrito formal elevado a la fiscal del expediente.

Allí, ofreció contratos y documentación, y pidió ser notificada antes de cualquier pericia técnica que se ordene en la causa.

La Fiscalía también recibió anexos comerciales y técnicos de ese contrato y el certificado de inscripción de la empresa en elRegistro de Contratistas de Obras por Terceros Supervisadas por Metrogas. Las mechas de la tunelera -supo este medio- no fueron retiradas del lugar del siniestro y presumiblemente permanecen bajo los escombros.

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La máquina perforadora que fue secuestrada por la Justicia

Todavía no hay ninguna persona imputada porque la fiscalía está analizando la prueba aportada por ambas empresas y reconstruyendo cómo fue el episodio.

Además, trata de establecer por qué motivo se generó la explosión que finalmente provocó la tragedia. “En todo el proceso desde la pinchadura del caño hasta la explosión existen protocolos de actuación muy detallados para evitar consecuencias lesivas a terceros. La Fiscalía determinará si existió alguna violación a dichos protocolos de actuación de emergencia”, dijo una fuente con acceso al expediente a Infobae.

Metrogas también realizó una presentación ante la Justicia en la investigación penal por el incendio en Remedios de Escalada.

En el escrito, al que también accedió este medio, la compañía reveló que su propio inspector fue quien informó la rotura del caño de gas 36 minutos antes de que una vecina llamara para alertar por la fuga, y que las obras estaban autorizadas por los organismos reguladores correspondientes.

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Además de dar una cronología de lo ocurrido aquel viernes, la compañía señaló que el permiso para trabajar también fue otorgado por la Municipalidad de Lanús, que autorizó a Exgadet S.A. a operar en el área comprendida por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán.La Municipalidad renovó ese permiso por 60 días adicionales para garantizar la continuidad de los trabajos.

En el lugar del hecho se trabaja en la demolición de las estructuras que quedaron dañadas y en distintos peritajes ordenados por la Justicia. La calificación del expediente sigue siendo la misma:incendio o estrago culposo seguido de muerte.

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