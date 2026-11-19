María Celetes tenía 39 años y trabajaba como operadora de una radio salteña (Facebook: Enterate Salta)

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La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para el hombre de 28 años imputado por el femicidio de María Celeste Osan, quien fue encontrada sin vida y en un alto estado de descomposición el viernes pasado. El acusado confesó el crimen antes de la imputación.

La causa está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. No obstante, fue la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano quien representó al Ministerio Público Fiscal (MPF) este miércoles durante la audiencia en la que se definió la situación procesal del detenido.

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La medida fue concedida a pedido de la Fiscalía ante los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Luego de haber escuchado los argumentos de las partes, la jueza del Distrito Centro, Silvia García Tabera, resolvió dictar la prisión preventiva.

De esta manera, el acusado quedó imputado como presunto autor de homicidio agravado por el contexto de violencia de género. Según la información obtenida por El Tribuno, previo a ser imputado, el sospechoso se habría declarado culpable del hecho.

Los vecinos de la calle Junín alertaron a las autoridades debido a los olores que salían de la vivienda.

La investigación se inició el pasado viernes 13 de noviembre, cuando se notificó a las autoridades sobre el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una propiedad situada en calle Junín al 100, cerca de la plaza Alvarado, en el macrocentro de la ciudad de Salta.

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La víctima fue identificada como María Celeste Osan, de 39 años, quien se desempeñaba como operadora en distintos medios radiales salteños. Según trascendió, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición cuando fue hallado.

De hecho, señalaron que el hallazgo fue posible debido a que vecinos de la zona alertaron por un fuerte olor que salía del inmueble. Tras el ingreso al domicilio, se constató que había una mujer sin vida y se dio intervención a la Unidad de Femicidios.

En las primeras horas de la investigación, el MPF salteño informó que se habían dispuesto estudios complementarios de autopsia debido al estado en que se encontraba el cuerpo. Esas pericias apuntaban a precisar la causa de muerte y establecer una estimación sobre el momento de la muerte.

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La fiscalía ordenó peritajes complementarios sobre el cuerpo para determinar la causa y el momento de la muerte.

Hasta el momento, la hipótesis fiscal sostiene que el detenido habría provocado la muerte violenta de Osan. Sin embargo, no se comunicaron públicamente detalles de los resultados de las pericias forenses ni la mecánica bajo investigación.

Tras las primeras medidas investigativas, la detención del acusado ocurrió el domingo posterior al hallazgo, en la localidad de La Merced. El procedimiento fue realizado por agentes de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La participación de la Unidad de Femicidios se activó desde el inicio del caso por tratarse de la muerte de una mujer en circunstancias que requerían una investigación con perspectiva de género. La posterior imputación por homicidio agravado por ese contexto consolidó la línea acusatoria presentada en la audiencia judicial.

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Los allegados a la víctima sostuvieron que el hombre alquilaba la casa de calle Junín donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con esa versión, Osan le habría reclamado el pago del alquiler y la situación habría derivado en un conflicto entre ambos.

Por el momento, esos elementos forman parte de la información difundida por el entorno de la víctima. No obstante, la Fiscalía tampoco precisó si esa hipótesis integra el planteo presentado ante la jueza García Tabera.

La prisión preventiva implica que el acusado permanecerá detenido mientras continúa la investigación. Mientras tanto, la Fiscalía deberá avanzar con las medidas pendientes, los informes forenses y la incorporación de otros elementos para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de María Celeste Osan.

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