Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de una mujer en un alto estado de descomposición en Salta y hay un detenido

La fiscal María Luján Sodero Calvet ordenó el arresto tras el avance de las tareas investigativas, aunque la causa de muerte aún no fue confirmada a la espera de estudios complementarios de autopsia

Los vecinos del barrio Campo Caseros alertaron a las fuerzas de seguridad por los olores que provenían de la vivienda, lo que desencadenó el operativo y la intervención de la fiscalía especializada (Foto: El Tribuno)
Los vecinos del barrio Campo Caseros alertaron a las fuerzas de seguridad por los olores que provenían de la vivienda, lo que desencadenó el operativo y la intervención de la fiscalía especializada (Foto: El Tribuno)
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Un hombre mayor de edad fue detenido este domingo en Salta como sospechoso por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado el viernes en una vivienda de calle Junín al 100, en el barrio Campo Caseros, en un marcado estado de descomposición.

La detención fue ordenada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios del Ministerio Público Fiscal, María Luján Sodero Calvet, quien tomó intervención desde el primer momento y coordinó las tareas investigativas en el lugar. Según informó la propia funcionaria, el avance de las diligencias fue el que habilitó el pedido de arresto. El cumplimiento de la medida quedó a cargo de personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que ejecutó la orden durante la jornada del domingo.

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Hasta el momento, la Fiscalía no dio a conocer la identidad del sospechoso ni precisó qué tipo de vínculo lo uniría con la víctima. Tampoco se informó cuál será la calificación penal con la que se lo imputará. Lo que sí trascendió es que la formalización de la investigación penal preparatoria tendrá lugar en las próximas horas, según adelantó Sodero Calvet.

El hallazgo del viernes sacudió al barrio. Según informó el medio local El Tribuno, fueron los propios vecinos quienes, alertados por el olor que emanaba de la propiedad, dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron con el cuerpo en un estado de descomposición que dificultó desde el inicio las tareas de identificación y determinación de las causas del deceso. A partir de ese momento, se desplegó un operativo policial y la Unidad de Femicidios asumió la conducción de la pesquisa.

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La identidad del detenido, su vínculo con la víctima y la calificación penal del hecho no fueron informados de manera oficial por la Fiscalía
La identidad del detenido, su vínculo con la víctima y la calificación penal del hecho no fueron informados de manera oficial por la Fiscalía

“Se solucionaron estudios complementarios de autopsia para determinar la causa del deceso, debido al estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo al momento del hallazgo”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde los peritos trabajan para establecer tanto la causa de muerte como la data del fallecimiento, es decir, el tiempo aproximado que llevaba sin vida la mujer al momento de ser encontrada.

Por esa razón, la causa de muerte aún no fue confirmada de manera oficial. La investigación avanza en paralelo con las pericias forenses, y los resultados de esos estudios serán determinantes para orientar el expediente. Sodero Calvet señaló que “se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido”, según consta en la información oficial difundida por el organismo.

La intervención de la Unidad de Femicidios responde a un protocolo que el Ministerio Público Fiscal activa ante toda muerte de mujer cuyas circunstancias requieran investigación. No implica necesariamente que el hecho sea tipificado como femicidio, sino que garantiza que la pesquisa contemple desde el inicio esa perspectiva. En este caso, según indicó Nuevo Diario de Salta, también se desconoce si la fallecida vivía sola o acompañada en ese inmueble.

El caso se inscribe en un contexto que el propio Poder Judicial provincial viene monitoreando. De acuerdo con el Registro Provincial de Femicidios y Muertes Violentas y Dudosas de Mujeres, dependiente de ese organismo, Salta acumulaba 19 casos de este tipo hasta el 10 de noviembre, entre los que se contabilizan 9 femicidios y uno de carácter vincular. El nuevo hallazgo, con un detenido ya bajo custodia y la causa formal a punto de iniciarse, se suma a ese registro que las autoridades mantienen activo a lo largo del año.

La formalización del caso, prevista para las próximas horas, será el próximo paso procesal. En ese acto, la Fiscalía deberá precisar los cargos y presentar los elementos reunidos hasta el momento. Los resultados de la autopsia complementaria, en tanto, seguirán siendo el eje central sobre el que se construirá el expediente.

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