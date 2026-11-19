La Policía secuestró armas de fuego y miras telescópicas durante un allanamiento por amenazas en el barrio Marqués Anexo. (El Doce.tv)

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Una investigación por amenazas calificadas derivó en un procedimiento policial en el barrio Marqués Anexo, provincia de Córdoba, donde los efectivos hallaron tres armas de fuego, municiones, miras telescópicas, prendas similares a uniformes policiales y documentación. Los elementos quedarán bajo resguardo para su análisis dentro de la causa.

El operativo se realizó en una vivienda situada sobre calle Pública y estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles. La medida judicial se concretó a partir de tareas vinculadas con una denuncia por amenazas, según informó la fuerza de seguridad mediante un comunicado.

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Según el medio local ElDoce.TV, los elementos secuestrados incluyeron una carabina calibre .14 y dos pistolas de diferentes calibres. También se incautaron cartuchos, cuya cantidad no fue detallada oficialmente. La Policía trasladó el material a una dependencia policial, donde permanecerá bajo resguardo mientras avanza la investigación.

Además de las armas, el allanamiento permitió secuestrar dos miras telescópicas. Los policías incautaron también dos remeras similares a las que utiliza el personal policial. Por el momento, no se informó si hubo personas detenidas, imputadas o identificadas durante el operativo.

Las pericias sobre las armas, municiones, accesorios, prendas y papeles podrán orientar los próximos pasos del expediente.

A fines de septiembre, la Policía Bonaerense detuvo a tres hombres acusados de participar en una serie de robos agravados con armas de fuego y hechos de coacción en la ciudad de Mar del Plata. Los procedimientos incluyeron cinco allanamientos y arrojaron también el secuestro de varias armas, municiones, vehículos y prendas que habrían sido utilizadas en los delitos investigados.

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Los agentes de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles encabezaron el operativo judicial en una vivienda de la calle Pública.

Los sospechosos tienen 50, 27 y 38 años. Horas después de su detención, fueron indagados por la fiscal María Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 marplatense, en el marco de una causa tramitada por robo agravado, tenencia de arma y coacción.

Los efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado llegaron a ellos a través de un estudio y análisis profundo de varios episodios delictivos en la localidad balnearia. Según fuentes policiales, en las tareas de investigación de alta complejidad e inteligencia, se identificó a los sospechosos, sus domicilios vinculados y también los vehículos que usaban para movilizarse.

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Con esa información, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata, dirigido por la jueza Rosa Frende, autorizó los allanamientos, los secuestros y las requisas vehiculares.

Durante los operativos, los efectivos incautaron una camioneta Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una moto Zanella de 110 centímetros cúbicos que tenía la numeración de chasis suprimida.

También hallaron cuatro teléfonos celulares, tres llaves de encendido, una gorra, un par de zapatillas, un conjunto deportivo y otras prendas de vestir.

Aunque lo más relevante fue el hallazgo e incautación de un pistolón Sportman calibre .14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver calibre 32, estos dos últimos con la numeración suprimida.

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A eso se le sumaron 15 municiones calibre 9 milímetros y seis cartuchos calibre 14.