La mujer fue detenida en San Telmo luego de que fuera acusada de participar en la fuga del terrorista italiano (X: @AleMonteoliva)

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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, la esposa de Leonardo Bertulazzi, bajo la sospecha de que habría colaborado con la fuga del ex integrante de las Brigadas Rojas italianas. El terrorista permanecía bajo arresto domiciliario mientras esperaba la resolución definitiva de su extradición a Italia cuando decidió huir de la Justicia.

Durante el miércoles por la noche, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que la detención había sido solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. “Kopcke permanece detenida e incomunicada”, informó.

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La causa busca establecer si la mujer tuvo participación en la evasión de Bertulazzi. El escape fue concretado el 11 de noviembre, tras haber abandonado el departamento de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria bajo vigilancia de la Policía Federal y con una tobillera electrónica.

Por medio de un comunicado emitido en la red social X, Monteoliva sostuvo que la pesquisa incorporó elementos hallados en el teléfono celular que el terrorista italiano habría dejado en el domicilio antes de escapar. Entre ellos, indicó que hay fotos de Kopcke frente al portón por el cual su esposo habría salido y otras imágenes de cuerdas que habría utilizado durante la fuga.

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La justicia de Italia condenó a Bertulazzi a veintisiete años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa tras perder su estatus de refugiado en Argentina.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle”, afirmó la titular de la cartera de Seguridad Nacional. Para concluir, agregó: “No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia”.

Según la hipótesis de los investigadores, el ex integrante de las Brigadas Rojas habría descendido desde el balcón de su vivienda con un arnés hasta un terreno lindero. No obstante, su ausencia no fue advertida hasta que se realizó un cambio de guardia de los efectivos de la PFA que custodiaban el edificio.

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La mecánica del escape también abrió varios interrogantes, ya que se deberá determinar cómo el prófugo consiguió el equipo para descender, si contó con apoyo para salir del lugar y de qué modo evitó los controles vinculados con la custodia y el monitoreo electrónico.

Actualmente, la búsqueda del italiano se extendió desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, puesto que hubo cámaras de seguridad que lo registraron el mismo día de la fuga en un local de ropa de Martínez, partido de San Isidro. Es decir, ya había recorrido más de 20 kilómetros desde San Telmo.

Bertulazzi descendió desde el balcón de su vivienda con un arnés y evitó la custodia policial y el monitoreo de la tobillera electrónica.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, Bertulazzi llegó al comercio cerca del mediodía, unas seis horas después de abandonar su domicilio. Llevaba una bolsa de tela, ingresó al local y consultó si vendían gorros pilusos. Se probó tres modelos, eligió uno gris topo y pagó $12.000 en efectivo.

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Poco después, los empleados del local declararon que el hombre se presentó como suizo y les contó que residía desde hacía años en la Argentina. También señalaron que permaneció unos 10 minutos en el comercio y que no advirtieron nada que les llamara la atención.

La secuencia es relevante para los investigadores porque Bertulazzi habría atravesado buena parte del área metropolitana sin ser detenido. Por esto, la Justicia también analizará si pudo desplazarse por sus propios medios o si recibió asistencia de terceros para llegar desde San Telmo hasta Martínez.

Cabe destacar que, antes de la detención de Kopcke, la causa ya había sumado otros dos arrestos vinculados con el entorno del prófugo. El viernes pasado, la Policía Federal detuvo en Entre Ríos a Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y a Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, cuando intentaban cruzar hacia Uruguay por el Complejo de Control Integrado próximo a Gualeguaychú.

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Efectivos de la Policía Federal Argentina custodian a dos personas detenidas por su presunta vinculación con la fuga de Leonardo Bertulazzi.

A ambos les secuestraron seis teléfonos celulares, ocho pendrives, dos computadoras, documentación y un vehículo Suzuki con patente uruguaya. Respecto a su rol en la fuga, la Justicia investiga si tenían previsto colaborar con Bertulazzi en una eventual salida del país o si poseían información sobre su paradero.

La hipótesis de una posible huida hacia Uruguay cobró fuerza a partir de esos procedimientos, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre el destino final del italiano. Mientras continúa prófugo, la jueza Servini y la fiscal Mangano deberán establecer el alcance de la presunta red de apoyo que habría facilitado su fuga.

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Bertulazzi fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por su pertenencia a una organización armada. Había obtenido el estatus de refugiado político en la Argentina en 2004, pero esa condición fue revocada en 2024. De hecho, la Corte Suprema había avalado su extradición en julio de 2025.