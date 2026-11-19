Una mujer de 56 años fue aprehendida en Miramar por herir con un arma blanca en la espalda a un adolescente de 17 años. (0223)

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Una mujer de 56 años fue detenida este miércoles en Miramar, acusada de haber herido con un arma blanca a un adolescente de 17 años. La lesión se produjo en la espalda, a la altura de la cintura, y motivó la intervención policial y judicial en la ciudad.

El joven fue llevado al hospital local después del ataque. Allí, los profesionales constataron que estaba lúcido y consciente, además de establecer que su estado no implicaba riesgo para su vida. Tras recibir atención médica, obtuvo el alta.

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El episodio tuvo lugar en inmediaciones de Los Aromos y 7 de Abril, en la localidad de Miramar. La investigación se orientó a establecer la identidad de la presunta agresora y las circunstancias del episodio. De acuerdo con la información a la que accedió el portal 0223, la hipótesis inicial vincula el hecho con una deuda por estupefacientes que la víctima mantendría con la mujer imputada.

Personal policial trabajó con registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para identificar a la mujer señalada como presunta autora de la lesión. A partir de esas tareas, los efectivos lograron ubicarla en las inmediaciones del lugar donde se registró el ataque.

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La mujer fue interceptada cuando circulaba a bordo de una camioneta Ford F100. El vehículo fue secuestrado durante el procedimiento y quedó a disposición de la investigación.

Aunque los investigadores lograron individualizar a la sospechosa y secuestrar la camioneta en la que se desplazaba, el arma blanca que habría sido empleada para herir al adolescente no fue hallada durante el procedimiento.

La causa está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien ordenó la aprehensión de la mujer y dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán. La imputada quedó alojada allí a disposición de la causa.

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La situación procesal de la mujer será definida por la Justicia a medida que se incorporen nuevas pruebas a la causa.

A principios del mes de octubre pasado, un joven de 20 años fue detenido en la localidad bonaerense de Bahía Blanca luego de que fuera acusado de haber apuñalado brutalmente a un adolescente de 16 años. La víctima fue atacada cuando defendió a una familiar, quien sería ex pareja del agresor.

La principal hipótesis policial vincula el ataque en Miramar con una presunta deuda por estupefacientes entre los involucrados. (0223)

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en James Harris al 300. Cerca de las 02:10 horas, el acusado, identificado como Nazareno F., se presentó en el domicilio e increpó a su ex novia.

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Frente a esta situación, el joven intervino y se desató una pelea. No obstante, durante el enfrentamiento, el agresor apuñaló de forma reiterada al adolescente.

La víctima sufrió un corte en el antebrazo izquierdo y heridas cortopunzantes en la zona lumbar. Tras el ataque, el sospechoso se retiró del lugar en una moto Zanella ZR 150 con dirección a Ingeniero White.

Mientras que Nazareno F. escapaba, los familiares del menor dieron aviso a la Policía Bonaerense. Fue así que el joven recibió las primeras curaciones en el domicilio y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna.

Desde ese momento, el joven permanece internado en estado reservado. Su familia informó que presentó una mejoría y que, aunque continúa con un drenaje pleural, le retiraron el respirador y respira por sus propios medios.

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El personal del Comando de Patrullas logró detenerlo minutos después de que concretara el ataque. Incluso, ya fue citado a declarar y aceptó contar su versión de los hechos.

Inicialmente, la investigación se inició bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. Sin embargo, a partir de la evaluación de las lesiones, la causa fue recaratulada y Nazareno F. quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio.

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, solicitó la conversión de la aprehensión en detención ante la Justicia de Garantías.

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