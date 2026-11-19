El Gobierno nacional ofrece $10.000.000 de recompensa por información que ayude a encontrar a Maira Cabrera

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El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información que permita encontrar o conocer qué sucedió con Maira Romina Cabrera, la joven de 27 años que permanece desaparecida desde el 10 de agosto en la localidad de Telaritos, departamento Capayán, en Catamarca.

La medida, oficializada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1196/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva, establece el pago para quienes, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden información útil sobre el caso. Quienes cuenten con datos podrán comunicarse de manera gratuita al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas, y el Ministerio de Seguridad aseguró que la identidad de los informantes será preservada.

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Maira Romina Cabrera desapareció el 10 de agosto en Telaritos, Catamarca, en un contexto de violencia de género. Por el caso permanece detenido su expareja, Eduardo del Jesús Cejas, alias “Punguna”, imputado por amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, es decir femicidio.

La resolución precisa que, al momento de desaparecer, Maira vestía pantalón bordó, campera y zapatillas negras. No llevaba mochila ni equipaje, aunque tenía su teléfono celular. La difusión de esos datos forma parte del pedido de colaboración a la comunidad, que será replicado por las fuerzas federales y por medios de comunicación de alcance nacional.

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La búsqueda de Maira Romina Cabrera

La causa continúa con medidas destinadas a reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar qué ocurrió con ella. La investigación fue remitida a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Alejandra Antonino. Antes, el expediente había pasado por distintas dependencias judiciales de Catamarca.

Maira Cabrera y su ex pareja, E. C., quien sería el principal acusado de presuntamente haberla asesinado

Uno de los elementos que incorporó la Fiscalía fue el testimonio de un adolescente, sobrino del imputado. Según lo expuesto por Córdoba Andreatta durante una audiencia de control de detención, el joven habría acompañado a Cejas a una garita de Telaritos el 10 de agosto, donde ambos esperaron la llegada de Maira.

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De acuerdo con esa declaración, el menor habría sido la última persona que vio a la joven y a Cejas retirarse juntos hacia la vivienda del acusado. El adolescente también afirmó que su tío le habría indicado qué responder si la Policía le preguntaba por el paradero de Cabrera.

Familiares de Maira Cabrera reclaman avances en la investigación para conocer qué ocurrió con la joven

“Punguna me dijo, al momento de esperar a Maira en la garita, que si me llegaban a preguntar de la Policía por Maira, que diga que se había ido en un camión”, citó el fiscal durante la audiencia. Para los investigadores, ese dato contradice la versión atribuida al imputado sobre lo que ocurrió después del encuentro.

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Cejas había sostenido que su expareja se retiró en un camión y que le prometió enviarle un mensaje al día siguiente. Durante las primeras semanas de la investigación, la Justicia tomó declaración a tres camioneros que podían aportar datos sobre los movimientos de Cabrera antes de su desaparición.

Sin embargo, la Fiscalía ordenó analizar la actividad del celular de la joven para determinar si el aparato registró conexiones fuera de la zona de Telaritos. El resultado de esa pericia podría servir para confirmar o descartar esa hipótesis.

La defensa del imputado, a cargo del abogado Víctor García, cuestionó que existan pruebas que sitúen a Cabrera en la vivienda de su asistido el día de la desaparición. El letrado también sostuvo que no se encontraron rastros de sangre de la joven ni del acusado en ese lugar.

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Mientras continúa la investigación judicial, el Gobierno busca ampliar los canales para reunir información sobre el caso. Quienes tengan datos sobre Maira Romina Cabrera pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Programa Nacional de Recompensas.