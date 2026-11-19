Un conductor de 30 años admitió su culpabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado avalado por las familias de las víctimas

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Un hombre de 30 años que manejaba borracho admitió su responsabilidad por el choque ocurrido en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, en el que murieron cuatro integrantes de una misma familia. La audiencia se realizó este miércoles en el marco de un acuerdo abreviado presentado por la acusación y la defensa, que dejó el caso a un paso de una resolución judicial.

Las víctimas fueron la médica Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y los niños Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa.

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El entendimiento contó con el aval de los familiares de los fallecidos y fue declarado formalmente admisible por el Tribunal Colegiado. Las partes solicitaron una condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, además de seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y la declaración de primera reincidencia del imputado.

La sentencia se conocerá este jueves a las 12:00 en General Roca. El acusado continuará bajo prisión preventiva hasta que la pena sea efectiva, según se informó durante la audiencia en la que aceptó la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 del 20 de noviembre del año pasado, en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, dentro del tramo que la Dirección Nacional de Vialidad clasificó oficialmente como autopista. De acuerdo con la acusación, el conductor manejaba una camioneta Volkswagen Amarok a una velocidad superior a la máxima autorizada para ese sector y bajo los efectos del alcohol.

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La fiscal jefa Graciela Echegaray y la fiscal Celeste Benatti expusieron ante el tribunal la secuencia que, según la investigación, derivó en el desenlace fatal. La Amarok impactó desde atrás contra una Ford Ecosport que se encontraba detenida sobre la vía.

Como consecuencia de la colisión y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, el vehículo menor fue arrastrado y se incendió. Los cuatro ocupantes de la Ecosport —dos mujeres y dos niños— murieron en el lugar. El imputado, consultado por los jueces, manifestó que aceptaba haber cometido el hecho atribuido por la Fiscalía.

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La calificación y la pena planteadas fueron parte del acuerdo abreviado presentado por las partes.

El sustento de la acusación incluyó actuaciones elaboradas por el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, además de las actas de requisa que documentaron el secuestro de elementos personales vinculados con el caso. También se incorporó un informe preliminar realizado por el Gabinete de Criminalística.

Entre las pruebas consideradas figuraron relevamientos del tránsito en el lugar, planimetrías y una pericia accidentológica. Ese informe analizó la mecánica del choque y estableció las velocidades de circulación.

El Cuerpo de Bomberos de Allen elaboró un informe técnico sobre el fuego que afectó a la Ford Ecosport. Según lo expuesto en la audiencia, esa pericia concluyó que el incendio fue accidental. A su vez, se sumaron los comprobantes de alcotest practicados durante las actuaciones posteriores al siniestro.

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La fiscalía y la defensa solicitaron una condena de tres años y tres meses de prisión efectiva junto con seis años de inhabilitación para manejar (Ministerio Público Río Negro)

La investigación también abarcó estudios sobre las muestras biológicas recuperadas. El Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, que depende del Ministerio Público Fiscal, intervino en la trazabilidad de ese material mediante una pericia genética. Los certificados médicos policiales de las personas involucradas también formaron parte del expediente.

La fiscalía sumó actas de allanamiento, el secuestro de teléfonos celulares y distintos registros audiovisuales. Entre ellos, se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad del bar K-PLA, en Cipolletti, y del Centro de Despacho de Emergencias 911.

Ese material permitió reconstruir parte del recorrido que habría realizado el imputado antes de llegar al sitio del choque. La investigación también incorporó un informe técnico y una recreación audiovisual desarrollada por la Unidad de Reconstrucción Virtual de la Procuración General.

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Durante la audiencia, acusación y defensa renunciaron a los plazos procesales para avanzar con la definición del caso. El Tribunal Colegiado, integrado por Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Oscar Gatti, admitió el acuerdo y fijó para este jueves el anuncio de la resolución.