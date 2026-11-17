La operación Control Portuario 2 permitió la aprehensión de cinco personas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Captura de video

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Cinco personas, entre ellas trabajadores portuarios y transportistas, fueron aprehendidas este martes 17 de noviembre en Panamá por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas mediante contenedores de carga destinados a Europa.

La operación Control Portuario 2, desarrollada por la Fiscalía de Drogas de Colón y la Policía Nacional, incluyó allanamientos en Panamá y Panamá Oeste, donde las autoridades localizaron indicios relacionados con la investigación, incluso dentro de una terminal marítima.

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El proceso judicial se inició en mayo de 2025, tras el decomiso de 999 paquetes de cocaína que alcanzaron un peso de 1.136,56 kilogramos, dentro de un contenedor cuyo destino final era el puerto de Larvik, Noruega.

Los cinco aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde los fiscales solicitarán la legalización de las detenciones, la imputación de cargos por tráfico internacional de drogas y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

Las organizaciones criminales utilizan contenedores comerciales para introducir sustancias ilícitas en las rutas marítimas internacionales. Tomada de la PN

Este operativo tiene como antecedente la operación Control Portuario, ejecutada el 3 de septiembre de 2026, que permitió la aprehensión de seis personas, entre ellas trabajadores y extrabajadores portuarios, en Panamá, Panamá Oeste y Colón.

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Aquella investigación estaba relacionada con el decomiso de 1.180 paquetes de droga en febrero de 2025, dentro de un contenedor procedente de Chile, con transbordos en Panamá y Bélgica, cuyo destino final era Israel.

Las autoridades estimaron el valor del cargamento en 70 millones de dólares, mientras que el 5 de septiembre un juez ordenó la detención provisional de los seis sospechosos por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

Ambas operaciones suman 11 personas aprehendidas y están relacionadas con la incautación de 2.179 paquetes durante 2025, aunque las autoridades no han establecido públicamente que los investigados pertenezcan a una misma organización criminal.

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Los cinco capturados durante la operación Control Portuario 2 serán presentados ante un Tribunal de Garantías por su presunta vinculación con el envío de cocaína a Noruega. Captura de video

La infiltración de las actividades logísticas en los puertos panameños también motivó la ejecución de la operación Dársena Cero, el 12 de mayo, que dejó 16 aprehendidos, incluidos dos funcionarios de Aduanas, trabajadores portuarios y transportistas.

Las investigaciones de ese caso, iniciadas en 2023, vincularon a los sospechosos con más de cuatro toneladas de drogas decomisadas en contenedores que transitaban por terminales marítimas de Panamá y Colón, destinados principalmente a países europeos.

El 7 de julio, las autoridades ejecutaron la operación Alianza contra otra estructura criminal que presuntamente utilizaba las instalaciones del puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, para enviar cargamentos de sustancias ilícitas hacia Europa y Oceanía.

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La investigación permitió relacionar a la organización con 19 eventos de narcotráfico y el decomiso de 1.450 paquetes de droga, cuyos destinos incluían Australia, Nueva Zelanda y Bélgica, tres mercados identificados en las rutas internacionales investigadas.

Las investigaciones de la operación Control Portuario 2 comenzaron en mayo de 2025, tras el decomiso de 1.136,56 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a Noruega. Captura de video

El 13 de julio, la Procuraduría informó que cuatro implicados recibieron condenas de entre cinco y diez años de prisión mediante acuerdos de pena, mientras otros 22 imputados quedaron bajo detención provisional.

Entre los mayores decomisos reportados en contenedores durante 2026 figura el hallazgo de 1.897 paquetes de presunta droga, anunciado el 15 de abril, dentro de dos contenedores de un buque mercante fondeado en Bahía Limón, Colón.

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El 25 de septiembre, la Policía Nacional reportó la incautación de 1.146 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Suramérica, durante una intervención desarrollada en una terminal marítima del Pacífico panameño.

Otros operativos permitieron interceptar 1.130 paquetes el 29 de julio y 936 paquetes el 16 de febrero, este último cargamento localizado en un buque mercante que esperaba transitar por el Canal de Panamá.

Las autoridades reportaron en mayo el decomiso de más de ocho toneladas de sustancias ilícitas en instalaciones portuarias durante 2026. Tomada del Senam

Bélgica, Alemania y España figuran entre los destinos europeos recurrentes de los cargamentos interceptados por las autoridades panameñas, aunque las investigaciones también han documentado envíos hacia Noruega, Israel y mercados de Oceanía y Asia.

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El fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal, informó en mayo que las autoridades habían incautado más de ocho toneladas de droga en puertos panameños durante 2026, como parte de las acciones contra el narcotráfico internacional.

Entre enero y mayo, las fiscalías especializadas contabilizaron 47,04 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en todo el territorio nacional, de las cuales 28,46 toneladas correspondían a cocaína, equivalente al 60,5% del total incautado.

Al 3 de noviembre, el Servicio Nacional Aeronaval acumulaba 64.719 paquetes de sustancias ilícitas incautados mediante 100 operaciones antidrogas, que incluyeron intervenciones marítimas y portuarias, además de la aprehensión de 128 personas de distintas nacionalidades.

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