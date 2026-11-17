Una cámara de seguridad registró el asalto a un comercio en Luján. En las imágenes se observa el ingreso de asaltantes encapuchados al local, donde reducen a los encargados detrás del mostrador y revisan las instalaciones en busca de pertenencias de valor antes de huir del lugar.

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Una pareja de comerciantes de nacionalidad boliviana sufrió un violento robo armado en su mercadito de Luján, donde días atrás el papa León XIV encabezó una misa multitudinaria en la Basílica local. El hecho ocurrió poco antes del gran evento: un grupo de delincuentes irrumpió con pistolas y una escopeta en su poder, golpeó a la dueña del local y amenazó a una de sus hijas para que entregaran el dinero.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el pasado jueves 5 de noviembre en un comercio ubicado en la intersección de las calles Dr. Salas y 1° de Mayo, a metros de la Ruta Provincial 192, en momentos en que la ciudad se preparaba para la visita del sumo pontífice.

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El video que acompaña esta nota muestra que eran las 20:37 cuando tres delincuentes, todos armados y encapuchados, irrumpieron en el comercio y redujeron a uno de los empleados. Mientras tanto, la hija de los dueños observaba todo y parecía no entender qué sucedía.

Los delincuentes ingresaron al local armados y encapuchados.

Ya dentro del negocio, uno de los asaltantes, que portaba una escopeta de gran tamaño, enfiló hacia el sector de la caja y comenzó a forcejear con Sonia, la dueña, para que entregara el dinero de la caja registradora.

“¡¡¡Mamá!!!”, se escucha gritar a la hija de los comerciantes en pleno robo, desesperada por el castigo que sufría su madre por parte del líder de la banda.

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Tras varios minutos de desesperación y gritos, los atacantes se fugaron con dinero en efectivo y parte de la mercadería que estaba exhibida en el local.

Sonia, la dueña, sufrió un brutal castigo por parte de uno de los delincuentes y terminó con una fractura de tabique.

Este lunes, Sonia relató que recibió golpes en distintas partes del cuerpo y que sufrió una fractura en el tabique nasal. “Me estaba ahorcando”, contó en diálogo con el canal de noticias TN, respecto al momento en que uno de los delincuentes tironeó de su cartera.

El comercio comparte el edificio con la casa de la familia, ubicada en la planta alta. De acuerdo con el testimonio de Omar, esposo de Sonia, uno de los asaltantes subió con la hija de ambos tomada del pelo y bajo amenaza con el arma.

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“Querían plata, me pedían 60.000 dólares”, afirmó el hombre. Según relató, los delincuentes le exigieron que entregara dinero y amenazaron a la niña: “Dame la plata o le vuelo los sesos a tu hija”.

“Me pidieron la plata que había cobrado por la venta de la camioneta, pero esa venta nunca existió. El vehículo estaba en el garaje y los últimos días no la usé porque no había pagado el seguro, tenían mala información”, destacó Omar en diálogo con el medio Cronos. Y en esa línea, agregó: “Cuando amenazaron a la nena les di todo lo que teníamos, los ahorros para comprar un terreno y lo que teníamos destinado para pagar a proveedores. Nos dejaron sin nada”, se lamentó el hombre.

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Con su rostro ensangrentando, la comerciante aseguraba que no contaba con la suma de dinero que le reclamaban los asaltantes.

Sonia contó que debió retomar sus tareas en el supermercado después de recibir el alta médica. La comerciante indicó que la familia necesita mantener abierto el local para afrontar los gastos cotidianos.

La causa caratulada como robo agravado es encabezada por la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, quien ya dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho y dar con los sospechosos.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, los delincuentes ya fueron identificados, aunque hasta este martes a la mañana continuaban prófugos y eran buscados intensamente por la Policía Bonaerense.

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