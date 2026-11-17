Néstor “Yiyo” Bergallo durante el juicio (Gentiliza LM Cipolletti)

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Un empresario de 82 años fue detenido en Cipolletti luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme una condena a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra la hija de un amigo.

Se trata de Néstor “Yiyo” Bergallo, ingeniero agrónomo, quien había recibido la pena a mediados de 2025. La sentencia fue confirmada en las instancias de la Justicia de Río Negro antes de llegar al máximo tribunal, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

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La investigación estableció que Bergallo conocía a la víctima desde que era niña y tenía una relación de cercanía con su familia, en especial con su padre. Para los jueces, esa confianza derivó en un vínculo de influencia que el acusado utilizó para someterla.

De acuerdo con el expediente, el hombre aseguraba tener poderes sobrenaturales y aludía a conocimientos espirituales y a una supuesta relación con la masonería. Los magistrados concluyeron que instaló en la joven la idea de que ciertas prácticas tenían efectos curativos.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre fines de 2011 y 2012, cuando Bergallo tenía cerca de 65 años y la víctima, 23. La sentencia determinó que la trasladó en dos ocasiones a un sector descampado del paraje El 30, donde cometió los abusos, presentados como rituales de purificación espiritual.

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La pena fue confirmada en todas las instancias provinciales

El tribunal lo condenó por abuso sexual con acceso carnal en circunstancias gravemente ultrajantes. Otros episodios denunciados no llegaron a juicio porque habían prescripto.

La defensa sostuvo que existió una relación sentimental clandestina entre adultos y cuestionó la valoración de las pruebas. El Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó esos planteos y ratificó la condena.

En sus fundamentos, los jueces señalaron que la víctima no contó con libertad sexual frente al acusado, debido a la influencia que ejercía sobre ella desde su infancia y al rol de guía espiritual que había construido dentro de su entorno, detallaron las fuentes.

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Durante el debate también se incorporaron informes psicológicos que describieron angustia, culpa, rechazo corporal, lesiones autoinfligidas y dificultades de concentración, en un cuadro compatible con estrés postraumático.

Tras la resolución de la Corte Suprema, la Policía detuvo al empresario en su vivienda de Cipolletti. Primero fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde un médico evaluó su estado de salud.

Luego quedó a disposición del Servicio Penitenciario de Río Negro, que deberá definir el establecimiento en el que cumplirá la pena.

La investigación contra “Yiyo” Bergallo avanzó bajo reserva y adquirió repercusión pública durante el debate oral, cuando organizaciones feministas difundieron el caso en redes sociales. Según publicó LM Cipoletti, las publicaciones identificaron al entonces acusado y expusieron datos personales, entre ellos su domicilio.

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La causa provocó una fuerte reacción en Cipolletti, donde Bergallo era conocido por integrar una familia de alto poder adquisitivo.