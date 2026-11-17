La agresión ocurrió en la intersección de la avenida Unión y Necochea, en Pontevedra, partido de Merlo (Google Maps)

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Un joven de 20 años apuñaló al actual novio de su ex pareja en en Pontevedra, partido de Merlo, tras una amenaza enviada por teléfono. La víctima, un adolescente de 18 años sufrió una herida en la espalda que alcanzó la zona vertebral y debió ser operado de urgencia en el Hospital Posadas.

El acusado es Alan Gabriel F. H., de 20 años. La investigación sostiene que el imputado no habría aceptado el fin de la relación y que, antes de la agresión, habría amenazado por teléfono a la joven con matar a su actual pareja.

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Los investigadores analizan esos mensajes como parte de la secuencia previa a la agresión. “Lo voy a matar”, fue la frase atribuida al imputado, dirigida contra el adolescente.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Unión y Necochea, en la localidad de Pontevedra. Según la reconstrucción publicada por Primer Plano Online, F. H. habría interceptado a la víctima, identificada como D. A. en la vía pública. Allí, lo habría atacado con un cuchillo y luego se habría retirado del lugar.

La puñalada provocó una lesión de consideración. De acuerdo con la historia clínica incorporada a la causa, el joven presentó una herida penetrante de arma blanca a la altura de las vértebras, con compromiso de la lámina derecha y un recorrido que ingresó al canal medular.

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Por la complejidad del cuadro, el adolescente fue derivado de urgencia al Hospital Posadas, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Permanece internado mientras avanza su recuperación, según la información reunida durante la investigación.

El adolescente apuñalado en Pontevedra fue trasladado al Hospital Posadas, donde fue intervenido por una lesión en la zona vertebral

Los profesionales que lo atendieron en el primer establecimiento sanitario dieron aviso a las autoridades. A partir de esa intervención, se abrió una pesquisa para establecer cómo se produjo el ataque, identificar al agresor y reunir las pruebas del caso.

La investigación incorporó testimonios de personas vinculadas con la víctima, la joven y el acusado. En ese marco, la expareja de F. H. relató la situación de violencia que, según su declaración, atravesó a través de comunicaciones enviadas a su teléfono celular.

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Además, la Policía obtuvo registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de avenida Unión y Necochea. Esas imágenes habrían registrado movimientos atribuidos al atacante y fueron incorporadas al expediente junto con las declaraciones y la documentación médica.

Con esos elementos, la investigación busca precisar cómo fue el encuentro entre el acusado y D. A., si existieron testigos presenciales y qué recorrido realizó el presunto agresor después del hecho. La pericia sobre la lesión y los registros audiovisuales son parte de las medidas destinadas a reconstruir la secuencia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 3 de Morón. Con las pruebas reunidas hasta el momento, la funcionaria solicitó la detención de F. H. ante el Juzgado de Garantías N.° 4.

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La fiscalía requirió que el joven sea imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, bajo la hipótesis de que el ataque habría sido cometido con el propósito de provocar sufrimiento a una persona con la que el acusado había mantenido una relación de pareja.

Esa línea de investigación se vincula con el concepto de femicidio vincular. La figura contempla agresiones contra terceras personas cuando el objetivo atribuido al agresor es dañar a una mujer con la que tuvo o tiene un vínculo afectivo. La calificación legal deberá ser analizada durante el proceso junto con el resto de los elementos de prueba.

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Mientras tanto, D. A. continúa bajo atención médica tras la operación. La evolución de su estado de salud y las medidas que adopte la Justicia respecto del acusado serán aspectos centrales en la continuidad de la causa.