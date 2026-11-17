Así fue el robo a heladería de Quilmes

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Una heladería de Quilmes fue escenario de un violento robo “piraña”, donde al menos 10 jóvenes ingresaron al local, asaltaron a dos clientes, saltaron el mostrador y se llevaron dinero, mercadería y algunos objetos de valor. Ocurrió en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió el último viernes por la tarde, hacia las 16.24, en la heladería Lucciano’s, ubicada en la esquina de Colón y Almirante Brown, en pleno centro de la esa localidad bonaerense, a pocas cuadras de la estación de trenes y de la peatonal Rivadavia.

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De acuerdo con lo que se observa en el video que acompaña esta nota, el grupo de delincuentes entró simultáneamente y casi de manera coordinada se repartieron tareas para saquear el comercio en poco más de 20 segundos. No le dieron tiempo a las víctimas para reaccionar.

Parte del grupo saltó el mostrador y fue directo hacia la caja registradora para hacerse con el dinero en efectivo. La empleada que estaba allí poco pudo hacer para resistir a los delincuentes. Mientras tanto, otro grupo se dirigió hacia las dos personas que se encontraban como clientas en ese momento, a quienes robaron sus pertenencias.

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Robo a heladeria en Quilmes

No fue lo único: un tercer grupo se abalanzó sobre los productos exhibidos en el mostrador y se llevó los alfajores que estaban a la vista. El momento elegido por los ladrones coincidió con un horario en el que había poco personal en la heladería, lo que les facilitó actuar sin que nadie pudiera llamar a la policía.

Qué se llevaron los ladrones y cómo actuó la cajera

Las imágenes de seguridad muestran que los delincuentes abordaron a dos mujeres que estaban consumiendo en el local como clientas y les sustrajeron sus teléfonos celulares y carteras. En simultáneo, otro grupo se concentró en la mercadería del mostrador.

La cajera del local se vio sorprendida por el ingreso del grupo y, según se observa en la filmación, intentó esconder su teléfono detrás de la registradora. Uno de los ladrones, según trascendió, la llevó hacia el sector de los baños mientras el resto, con la zona liberada, se apoderó de los billetes que había en la caja.

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La causa quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabaja en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes, en las que se llega a ver que varios de los ladrones entraron con la cara descubierta. Por el momento no hay detenidos.