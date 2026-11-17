Agentes de policía montan guardia frente al Ministerio de Economía argentino

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La persistencia de la recesión, la ausencia de confianza de largo plazo y la incertidumbre política amenazan con postergar un programa de desarrollo conducente.

Superar ese riesgo requiere algo más que estabilidad macroeconómica: exige creatividad financiera, instrumentos de crédito adecuados y decisiones económicas que permitan integrar a todos los sectores productivos, incluidos aquellos que hoy permanecen rezagados al crecimiento.

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La Argentina enfrenta hacia 2027 un desafío que excede la estabilización macroeconómica: evitar que se consolide una economía dual, en la que algunos sectores concentran inversiones y expectativas de crecimiento, mientras otros permanecen estancados, afectados por la caída de la demanda, las restricciones financieras y la pérdida de capacidad productiva.

El equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y la normalización del gasto público son condiciones necesarias para recuperar la confianza y generar previsibilidad, pero no garantizan por sí mismos la inversión productiva, la creación de empleo ni el crecimiento sostenido.

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Es posible que el crecimiento de los sectores favorecidos genere efectos multiplicadores sobre el resto de la economía

La estabilidad de corto plazo no equivale necesariamente a confianza de largo plazo.

Esta última requiere previsibilidad institucional, acceso al financiamiento, perspectivas de rentabilidad y mecanismos capaces de transformar el ahorro en inversión.

El desafío consiste, entonces, en complementar la estabilidad y las grandes inversiones con una estrategia de financiamiento y desarrollo que incorpore a los sectores rezagados y permita extender los beneficios al conjunto de la economía.

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1. La economía dual argentina: dos velocidades de crecimiento

La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer capitales de largo plazo hacia sectores estratégicos.

Mientras estas actividades concentran inversiones y expectativas de crecimiento, las pymes, el comercio, la industria manufacturera, la construcción y el desarrollo inmobiliario orientado al mercado interno enfrentan caída de la demanda, costos financieros elevados, restricciones crediticias y dificultades de competitividad frente a las importaciones.

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Esta situación configura una economía de dos velocidades: sectores dinámicos, y otros en los cuales el empleo y el mercado interno no encuentran condiciones para generar atractivo a la inversión.

Es posible que el crecimiento de los sectores favorecidos genere efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, a través de la demanda de proveedores, servicios, infraestructura y empleo. Sin embargo, esos efectos no son automáticos ni inmediatos.

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Las Pymes son esenciales para el empleo y la producción, pero enfrentan restricciones estructurales de financiamiento

Es consabido que el “efecto derrame” puede requerir períodos en exceso prolongados en meses o años, con probabilidad de no producirse.

2. Pymes: el problema recurrente del financiamiento productivo

Las Pymes son esenciales para el empleo y la producción, pero enfrentan restricciones estructurales de financiamiento.

La falta de crédito obliga a postergar inversiones, limitar el crecimiento y recurrir a deuda de corto plazo.

El problema excede la coyuntura: el sistema financiero no logra conectar el ahorro disponible con las necesidades de las empresas.

La solución requiere una plataforma permanente que articule crédito bancario y mercado de capitales, mediante instrumentos de corto, mediano y largo plazo.

El objetivo es transformar el ahorro privado en financiamiento accesible e inversión productiva, más allá de la asistencia ocasional.

3. Vivienda y desarrollo inmobiliario: un caso testigo

Entre los sectores que muestran con mayor claridad las consecuencias de la fragmentación dual, se encuentran la vivienda y el desarrollo inmobiliario.

La construcción de viviendas tiene un fuerte efecto multiplicador sobre el empleo, la industria y los servicios, pero permanece rezagada por falta de financiamiento.

El modelo actual depende del capital propio, inversores particulares, preventas y fideicomisos, sin lograr desarrollar una producción inmobiliaria de escala.

El problema central es la desconexión entre el financiamiento que necesita el desarrollador durante la construcción y el crédito de largo plazo que requiere el comprador.

Se requiere crear un modelo integral de financiamiento que articule capital privado, crédito bancario, mercado de capitales y financiamiento hipotecario, cubriendo todo el ciclo desde la adquisición del terreno hasta la compra de la vivienda.

Financiar al comprador y/o la construcción por separado no es suficiente.

Hay que integrar ambas etapas en un mismo sistema que permita producir más viviendas y ampliar el acceso a ellas.

El crédito hipotecario tradicional, a su vez, está orientado principalmente a financiar la adquisición de inmuebles y no necesariamente acompaña las necesidades financieras del desarrollador durante todo el ciclo de construcción.

· El resultado es una actividad que posee potencial económico, empresas con experiencia y una demanda habitacional insatisfecha, pero que encuentra dificultades para transformar esas condiciones en nuevos proyectos.

· La estabilidad macroeconómica puede mejorar las expectativas, pero no resuelve automáticamente esta desconexión.

Desde hace décadas las economías “normales”, no solo las maduras sino muchas otras en desarrollo instrumentaron instrumentos diversos como los REITs, los desarrollos de leasing para inquilinos, y otras, que en Argentina recién llegan al mercado. El caso de Banco Nación y su combinación con Fideicomisos Financieros de Inversión Directa inmobiliaria representa un excelente ejemplo del tema.

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4. Nuevo modelo: financiar el ciclo completo del desarrollo inmobiliario

Se requiere un proceso que incluya:

Integración de desarrolladores, bancos, inversores y compradores.

Combinar capital propio, crédito bancario, preventas, mercado de capitales y crédito hipotecario.

Financiar todas las etapas, desde la adquisición del terreno hasta la compra de la vivienda.

Coordinar fondos, plazos y vencimientos con el avance de las obras.

Distribuir los riesgos según la responsabilidad y capacidad de cada participante.

Se requiere pasar de financiar emprendimientos aislados a un sistema de financiamiento inmobiliario que se integre desde el sistema bancario, mercado de capitales, ahorro privado apoyado en esquemas de garantías para el ahorrista (Protección del Inversor de CNV).

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5. De una economía dual a una economía integrada

La experiencia del financiamiento inmobiliario puede extenderse a las pymes, la industria, los servicios productivos y las economías regionales.

El objetivo es integrar bancos, mercado de capitales e inversores para financiar capital de trabajo e inversiones de corto, mediano y largo plazo.

No se trata de enfrentar sectores ni de cuestionar las grandes inversiones, sino de evitar que el crecimiento quede concentrado en unas pocas actividades.

Sin sistema de financiamiento competitivo, la estabilidad macro representa solo un componente necesario pero insuficiente de la inversión

La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida de una estrategia de desarrollo que alcance al conjunto de la economía.

La Argentina necesita expandir el mercado de capitales, con más instrumentos financieros y mejores mecanismos para conectar el ahorro privado con la inversión productiva, sin trasladar indiscriminadamente los riesgos al Estado.

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Conclusiones

Contexto y escenarios: sensibilidad y limitaciones del modelo de crecimiento dual sectorial actual.

1. Estabilización macroeconómica

La estabilización macroeconómica parcial alcanzada durante los tres años de gestión no constituye, por sí sola, una garantía de crecimiento ni produce necesariamente beneficios para el conjunto de la economía.

Si el objetivo del Gobierno es promover un desarrollo amplio y sostenido, no debería limitarse a limitar el impulso solo a aquellos sectores que cuentan con ventajas fiscales, regulatorias o financieras otorgadas ad hoc.

2. Desafío libertario

El supuesto de que una vez equilibrada la macro, la microeconomía sería de responsabilidad empresarial plena, sin necesidad de recurrir a políticas públicas prebendarias ni a subsidios, constituye un argumento acotado y no efectivo desde un modelo de crecimiento global.

La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida de una estrategia de desarrollo que alcance al conjunto de la economía

Sin sistema de financiamiento competitivo, la estabilidad macro representa solo un componente necesario pero insuficiente de la inversión.

3. La contradicción del modelo

Mientras los sectores más dinámicos contaron con tratamientos preferenciales y mecanismos específicos de promoción, otros quedaron sin instrumentos adecuados para financiar su crecimiento. La creación del RIGI y su posterior extensión a las pymes reflejan el reconocimiento de esa necesidad, pero también plantean el interrogante ¿por qué no desarrollar instrumentos de financiamiento que alcancen al conjunto de la economía productiva?

4. Búsqueda de alternativas con racionalidad económica

El inicio del cuarto año de gestión no parece el momento más oportuno para que el Gobierno comience a pensar soluciones para problemas que todavía no han sido suficientemente reconocidos ni incorporados a su agenda económica, excepto por motivos políticos obvios.

Existe una opción factible:

Ampliar el financiamiento productivo mediante una mayor articulación entre el sistema bancario y el mercado de capitales.

La puesta en práctica de nuevos instrumentos en esa dirección constituye una iniciativa promisoria, aunque sus resultados requieren tiempo, continuidad y, sobre todo, de una autoridad económica capaz de interpretar las necesidades de la economía real y traducirlas en políticas e instrumentos de financiamiento adecuados.

El desafío 2027 es transformar la estabilización en desarrollo, el ahorro en inversión y el crecimiento de algunos sectores en una expansión más amplia de la economía argentina. Evitar que se consolide una economía dual requiere, precisamente, construir un modelo de financiamiento integral.

El autor es Doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires