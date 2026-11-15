El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe y comenzaron los traslados de familias

El río Paraná alcanza el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe (@gmalfaro)

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El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe. A las 18, se registró 5,76 metros frente al puerto local, seis centímetros por encima del umbral establecido en 5,70 metros, por arriba del cual es necesario comenzar a retirar a los vecinos más próximos a la ribera, informó Prefectura Naval Argentina.

De esta forma, 217 personas de 66 familias fueron alojadas en el barrio Alto Verde, también en la capital santafesina. La evacuación de este grupo de vecinos se había llevado a cabo horas antes, de acuerdo con el informe municipal emitido ayer y que fue citado por El Litoral.

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La escala del puerto santafesino fija el estado de alerta en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 metros. A las 8 de hoy la altura fue de 5,72 metros, por lo que el dato posterior de Prefectura reflejó una suba de cuatro centímetros durante la jornada.

Superar ese umbral no implica necesariamente un desalojo masivo, sino reforzar la vigilancia y las medidas preventivas en los sectores expuestos al avance del agua. La atención se concentra en barrios costeros y asentamientos situados fuera de los anillos de defensa del área metropolitana.

Evacuados y operativos en las zonas costeras de Santa Fe

Las familias de las zonas costeras son trasladadas a centros de asistencia (@gmalfaro)

El último parte de la Municipalidad de Santa Fe, emitido este domingo, registró 217 personas alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1, en el acceso a Alto Verde sobre la Ruta Nacional 168. El grupo estaba integrado por 123 adultos y 94 menores de 66 familias, una cifra referida a ese centro de asistencia y no necesariamente al total de evacuados de la ciudad.

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Las autoridades estaban realizando traslados preventivos desde la zona de La Vuelta del Paraguayo hacia ese predio de Alto Verde, que dispone de módulos habitacionales, duchas, agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo. En Colastiné Sur, también en la ribera de la capital, el sector norte del barrio quedó bajo agua. Allí, se construyen módulos para recibir a familias que deban abandonar sus viviendas.

Equipos municipales y del Ejército Argentino recorren este domingo las zonas afectadas y distribuyen provisiones y materiales por vía fluvial entre quienes permanecen en sus casas, según el periódico santafesino. El municipio también mantiene 31 puntos de bombeo, cierra compuertas y refuerza defensas, mientras monitorea la situación en los barrios Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

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En la zona costera ya había viviendas inundadas al oeste de la ruta provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes, áreas sin defensas costeras. Además, se registraron filtraciones de agua subterránea en sectores protegidos de Rincón y el ingreso de agua a un loteo privado de Arroyo Leyes después de que cediera una defensa construida de forma particular.

Las ciudades del litoral en nivel de evacuación

Los equipos municipales refuerzan la atención en los barrios ribereños

El registro de Prefectura publicado este domingo a las 18:22 situó en estado de evacuación a Goya (Corrientes), con 5,82 metros; Reconquista (Santa Fe), con 5,65; y Esquina (Corrientes), con 5,50, todas sobre el río Paraná. También incluyó a San Javier, en la provincia de Santa Fe, con 7,94 metros en una estación ubicada sobre el río San Javier, que es un brazo del Paraná y cuyo umbral de evacuación es de 6,50 metros.

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En Entre Ríos, el documento de Prefectura marcó niveles de evacuación en La Paz, con 6,26 metros; Hernandarias, con 6,42; Paraná, con 5,69; y Diamante, con 5,82. Santa Fe figuró con 5,76 metros y en ascenso, mientras Isla del Cerrito, sobre el río Paraguay, alcanzó 6,91 metros, por encima de su referencia de evacuación de 6,80.

De esta forma, los datos emitidos este domingo actualizaron los del viernes, cuando la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contabilizaba 26 localidades afectadas por las inundaciones en el litoral. La AFE informó entonces que había 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas, una cifra previa al registro hidrométrico difundido por Prefectura dos días después, aunque hasta hoy no se había indicado una variación en el número de personas asistidas.

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El pronóstico de crecida para Santa Fe

El río Paraná registra un nivel de agua superior al umbral de evacuación junto al puente colgante de la ciudad de Santa Fe. (@gmalfaro)

El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que el Paraná siga en ascenso frente a Santa Fe y alcance 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, según el pronóstico citado por El Litoral. El organismo tampoco descarta que el nivel llegue a un promedio máximo de 6,20 metros.

La ciudad atravesó crecidas superiores al umbral de evacuación en 2016, cuando el río llegó a 6,61 metros y 464 personas debieron dejar sus hogares, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo. Además hubo picos de 6,02 metros en 2010 y de 5,94 en 2007, sin que esos antecedentes definan la evolución de la creciente actual.

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Con el río todavía en ascenso y una proyección que mantiene abierta la posibilidad de nuevas subas, la vigilancia se concentra en los barrios costeros y en la capacidad de asistencia para las familias expuestas.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vinculó la persistencia de caudales elevados en el río Paraná y sus afluentes con las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El organismo advirtió que existe una alta probabilidad de nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027, luego de que los aportes al embalse superaran los valores históricos en septiembre y octubre. Durante el último mes, el caudal afluente medio alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo, un récord para octubre desde el inicio de la serie de la entidad, en 1971.

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El panorama climático refuerza esa previsión. Según el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre noviembre y enero se esperan mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales en el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires. El organismo aclaró que se trata de una tendencia promedio para el trimestre, que no implica precipitaciones constantes, aunque no descarta eventos localmente intensos en el centro y noreste del país.