La fuerte explosión se produjo por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación

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El Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), inició peritajes técnicos de oficio para determinar cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada y establecer eventuales responsabilidades por el hecho que dejó una persona muerta y decenas de vecinos afectados.

El organismo informó que envió un requerimiento formal a MetroGAS pocas horas después del siniestro, ocurrido el viernes en el partido de Lanús. En concreto, solicitó documentación sobre el tramo de red que se rompió, la obra que se realizaba en el lugar y las medidas tomadas tras la fuga.

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Entre los datos pedidos figuran el plano de la red con la ubicación exacta de la rotura, el detalle de la tarea en ejecución, el último registro de odorización del gas en la zona y las acciones adoptadas para resguardar el área. También pidió constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y el historial de incidentes registrado durante este año.

El ente indicó que sus equipos ya realizaron inspecciones en el lugar, aunque para completar esa tarea aún aguardan el retiro de los escombros que impiden el acceso a los pozos donde se ejecutaba la obra.

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Con los elementos reunidos, el ENReGE buscará reconstruir la secuencia que derivó en la explosión, definir las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. El resultado de ese análisis quedará a disposición de la Justicia.

El siniestro ocurrió en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada (Foto/Adrián Escándar)

En paralelo, la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada de Lanús, mantiene abierta la investigación penal.

Desde la Fiscalía General se informó que este lunes se inició la pericia de ADN sobre las muestras tomadas al cuerpo hallado en el lugar, con el objetivo de confirmar su identidad. La misma se realiza en un laboratorio de Junín y las autoridades aclararon que no hay un plazo definido para conocer el resultado, ya que el estudio requiere distintas etapas de procesamiento y análisis.

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La causa también avanza tras una reunión entre representantes de la fiscalía, MetroGAS, Edesur, el ENReGE, Defensa Civil y bomberos del Municipio de Lanús y de la Provincia de Buenos Aires. Allí se resolvió reducir el perímetro de seguridad de 150 a 50 metros, aunque el sector más cercano al lugar de la explosión continúa bajo resguardo.

Según el parte judicial, en algunas zonas ya comenzó la restitución de los servicios, luego de que los bomberos concluyeran las tareas periciales. Las demoliciones fueron autorizadas de manera parcial y solo en sectores determinados del área afectada.

La explosión dejó un muerto y 30 heridos (RS/Fotos)

MetroGAS, por su parte, informó que continúa con la reconexión del suministro para los vecinos que regresan a sus viviendas. La empresa señaló que sus equipos técnicos atienden los llamados de los damnificados y trabajan en la red de distribución bajo los protocolos de seguridad vigentes.

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En un comunicado, además, pidió a la comunidad que “valore” el trabajo de sus operarios. “Son personas que ponen su experiencia, conocimiento y compromiso al servicio de la comunidad, incluso en circunstancias difíciles. Confiamos en su trabajo y estamos orgullosos de la tarea que realizan”, remarcaron desde la empresa.