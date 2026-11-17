Video: el asesinato de Chian Jen en la calle Cajaraville

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En agosto último, el suboficial mayor retirado de Gendarmería Luis Ayala fue detenido por una acusación brutal: matar de un tiro en la cabeza a Jian Chen, un supermercadista, en un obvio ataque sicario de la mafia china.

A Jian Chen, un hampón le disparó en la cabeza mientras se encontraba en un supermercado controlado por su familia en la calle Cajaraville en Carapachay, jurisdicción de Vicente López. El sicario luego huyó en una cadena de camionetas y autos hacia la zona de Libertad, partido de Merlo. El supermercadista ya había sido amenazado por compatriotas, según su propio entorno, por cuestiones de negocios. Sabía que esa bala en la noche, en algún momento, podría venir. Y vino, con un mensaje. A Chen, literalmente, lo mataron, frente a su familia. En los códigos del sicariato asiático en la Argentina, no hay mayor signo de desprecio hacia la víctima.

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Ayala, de 58 años, hombre de Libertad, zona de Merlo, fue capturado por la Policía Bonaerense junto a su su pareja, la almacenera Adriana Amado, en una causa investigada por el fiscal Gastón Larramendi. Una primera versión, información judicial y policial en caliente, indicaba que el gendarme retirado era el presunto tirador. Empantanado en deudas -más de 15 millones al cierre de esta nota- habría cobrado cinco mil dólares por el ataque.

El gendarme retirado Luis Ayala tras su detención

El ataque, para empezar, fue de una torpeza notable. Ayala y Amado entraron al supermercado de la víctima horas antes del crimen, para comprar energizante en lata y un paquete de papitas. Ambos quedaron filmados por las cámaras del lugar. Peor todavía: pagaron con una billetera virtual a su nombre. El asesino de Jian Chen, por otra parte, se olvidó de llevarse el celular de la víctima tras matarlo.

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El caso tuvo novedades recientes. A comienzos de este mes, el juez Ricardo Costa le negó a Ayala y Amado la chance de la prisión domiciliaria. El ex gendarme adujo problemas de salud; su pareja planteó motivos familiares de suma sensibilidad. También, que perdió 20 kilos durante su encarcelamiento. Insólitamente, Ayala presentó una garante, una mujer que ofrecía su casa para que quede preso: su esposa. No hubo caso.

Ayala y Amado en el supermercado, horas antes del crimen de Jian Chen

El nuevo sospechoso

La gravedad de la acusación fue determinante para negar la prisión domiciliaria de Ayala y su mujer: homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio o promesa remuneratoria, con la agravante del uso de arma de fuego. Ambos podrían ser condenados a prisión perpetua.

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Sin embargo, la Justicia ya no cree que Ayala sea el tirador. El gendarme retirado y su pareja no habrían sido más que remiseros que llevaron al verdadero asesino al supermercado de Carapachay, o, en el caso de Ayala, un posible organizador. Hoy, hay otro prófugo acusado de ser el autor material, cuya captura fue pedida por el fiscal Larramendi.

Se trata de S.B, de 45 años, oriundo de Virrey del Pino, ex empleado de empresas de seguridad. Varias pruebas se apilan en su contra.

Para empezar, está la declaración de Amado. “El señor S. se presenta en mi domicilio apretándolo a Ayala, diciendole que lo llevemos que tenia que cobrar una plata que le debian. Ayala le dijo ‘yo no voy’”, afirmó Amado en su indagatoria. S.B la obligó a ir también, según su relato.

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Jian Chen, la víctima

El plan de S.B, supuestamente, era “cobrar una plata”. Así, partieron los tres en el Peugeot 208 del gendarme, el mismo vehículo de fuga. Amado afirmó, finalmente, que el prófugo bajó del auto y “se escucharon los disparos”.

Del celular de Ayala surgió que, a las 23:07 del día del homicidio, S.B —agendado con el diminutivo de su nombre— le escribió: “llegué bien amigazo”. Por otra parte, la fiscalía logró comprobar que el presunto asesino viajó en remise el día del crimen desde su domicilio en Virrey del Pino hasta la casa de Ayala.

Sin embargo, la versión de Amado no es incuestionable: el video del crimen no permite distinguir la cara del atacante. También, otro dato los complica. Ayala tenía otro auto, un Citröen, con el que visitaron a S.B en su domicilio de Virrey del Pino. El servicio de rastreo satelital ubicó al gendarme retirado y a la almacenera en un restaurant de hamburguesas del shopping Alto Palermo.

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Allí, se reunieron con un ciudadano chino, que pagó la cuenta. Los investigadores sospechan que el ciudadano chino, también, habría pagado el asesinato del supermercadista.