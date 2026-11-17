Axel Kicillof realizó actividades por su cuenta en el Día de la Militancia

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La foto peronista que se compuso en San Fernando este martes por el Día de la Militancia fue incompleta. No hubo presencia ni del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni de algunos de sus dirigentes más cercanos. “No fuimos invitados”, aseguró uno de sus ministros a Infobae. Sin embargo, cerca del mandatario bonaerense buscan atenuar las suspicacias y enfocar la mira en la figura del presidente Javier Milei.

De eso se ocupó este martes Kicillof. Sin acto propio por el Día de la Militancia, el gobernador transitó el 17 de noviembre como uno más de su gestión. Con foco en actividades en el capital bonaerense, primero recorrió las obras del Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata, en la previa de lo que será un nuevo aniversario de la ciudad planificada por Pedro Benoit e inaugurada por Dardo Rocha el 19 de noviembre de 1882.

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Kicillof estuvo escoltado por el intendente platense, Julio Alak; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y demás funcionarios locales. Luego llegó hasta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En ambas actividades, cuestionó en dos actos el modelo económico y las políticas del gobierno. Mientras el Movimiento Derecho al Futuro difundió un video con imágenes de sus movilizaciones, el gobernador sostuvo que la Provincia defenderá la industria, la universidad, la ciencia y el acceso a la cultura.

“No fuimos invitados”, dijeron desde el entorno del mandatario bonaerense sobre la actividad que reunió en el Teatro Otamendi a dirigentes del Frente Renovador, el Peronismo Federal, sectores del kirchnerismo, La Liga de Intendentes peronistas y referentes sindicales. La ausencia también abarcó a los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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En La Plata buscaron restarle centralidad a la falta de convocatoria. La postura del sector que responde al gobernador es que pueden aparecer “otras identidades” dentro del peronismo, aunque deberán confluir detrás de una propuesta electoral para enfrentar a Milei.

En la inaguración de la puesta en valor del Coliseo Podestá

“Nos parece muy saludable que cada espacio construya su identidad y su camino. Es muy importante que seamos muchos y diversos los que queremos cambiar este modelo de país”, remarcaron cerca de Kicillof a Infobae para restarle importancia a la convocatoria realizada por distintos sectores como el Peronismo Federal, el Frente Renovador, la Liga de Intendentes y distintos referentes del kirchnerismo y La Cámpora que confluyeron en el distrito gobernado por Juan Andreotti. Desde este lunes y durante todo el martes se especuló con la presencia de una comitiva en representación del MDF, que finalmente no ocurrió.

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En la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá, Kicillof afirmó que el espacio constituye “un verdadero emblema de la cultura platense, bonaerense y argentina” y sostuvo que la recuperación del edificio forma parte de iniciativas conjuntas entre la Provincia y el municipio.

El gobernador aprovechó el acto para cuestionar a la administración nacional. “En los últimos años, cada vez que inauguramos una obra, faltó el acompañamiento de un Gobierno nacional que no tiene ningún interés por los museos, los teatros y los espacios públicos abiertos y accesibles para todos y todas”, expresó.

Luego planteó que la administración bonaerense mantendrá una orientación diferente. “Frente a ese desprecio, desde la provincia de Buenos Aires seguimos defendiendo con hechos el rol irremplazable que tiene el Estado para invertir, promocionar y garantizar el acceso democrático a la educación y la cultura”, afirmó.

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Más tarde, Kicillof participó de la 5.ª Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia, que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Lo acompañaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; Alak, y el decano de la facultad, Martín López Armengol.

Kicilof en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP

Durante su exposición, el mandatario ubicó el debate alrededor de dos proyectos económicos. “En la Argentina siempre hubo dos proyectos económicos en disputa: uno que apuesta al desarrollo nacional y otro que quiere un país que se limite a exportar materias primas y ocupe un lugar subordinado frente a las grandes potencias”, afirmó.

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Kicillof definió a Milei como “la expresión más extrema de ese modelo primarizador” y cuestionó las expectativas oficiales sobre una mejora de la actividad. “Mientras nos prometen una recuperación que nunca llega, se destruyen el empleo y nuestro entramado productivo”, sostuvo.

La jornada reunió a especialistas, funcionarios y empresarios en talleres y paneles sobre desafíos productivos y perspectivas macroeconómicas hacia 2027. También se entregó el 5.º Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer 2026, destinado a proyectos vinculados con comercio exterior, federalismo fiscal, innovación, inteligencia artificial y efectos de las políticas neoliberales sobre la estructura productiva nacional y bonaerense.

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“Frente a un Gobierno nacional que ataca a la universidad, la ciencia y la industria, esta jornada nos permite discutir cómo salir de la crisis”, señaló Kicillof. También felicitó a los investigadores y empresarios que participaron de la convocatoria.

En paralelo con la agenda oficial, el MDF difundió un video por el Día de la Militancia. La pieza reúne imágenes de actos y concentraciones encabezados por Kicillof, con tomas aéreas, banderas argentinas y militantes, además de mensajes referidos a la resistencia, la militancia y la construcción política futura. Fue el mensaje oficial por el Día de la Militancia, fecha en la que se conmemora el regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón en 1972, tras 17 años de exilio y proscripción política desde el golpe de Estado de 1955

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El MDF optó por difundir un video por el Día de la Militancia peronista

La difusión del video operó como señal pública del espacio del gobernador en una fecha que expuso las diferencias de armado dentro del peronismo. El MDF no tuvo representación en el encuentro de San Fernando, donde confluyeron sectores del massismo, el Partido Justicialista Federal, el kirchnerismo y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, sostuvo que el acto no había sido planteado como una cumbre de unidad ni como una actividad para reunir a los gobernadores. “Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad”, explicó temprano en una entrevista con Infobae en Vivo.

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El gobernador bonaerense mantuvo así una agenda propia, con críticas al Gobierno nacional desde la gestión provincial, mientras su sector insistió en que la reorganización del peronismo debe incluir distintas expresiones y mecanismos de legitimación electoral para definir candidaturas y que esos mecanismos deben ser las PASO, una instancia que, de momento, se sostiene porque el Gobierno no consigue los votos para suprimir. En lo que respecta a actos, Kicillof encabezará el próximo miércoles un acto en Punta Indio en conmemoración del Día de la Soberanía.