La fuerte explosión se produjo por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación

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Tres días después de la trágica explosión en Remedios de Escalada, la Justicia autorizó este lunes la reducción de 100 a 50 metros del perímetro restringido alrededor del lugar del siniestro. La medida permitirá a las empresas prestatarias avanzar con la restitución de los servicios básicos en las viviendas afectadas por el siniestro.

La decisión se tomó luego de una reunión realizada al mediodía, en la que participaron funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y MetroGAS. Durante el encuentro, se acordaron las condiciones de seguridad necesarias para restablecer los servicios de agua, electricidad y gas, según informó la distribuidora en un comunicado.

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Con el nuevo perímetro establecido, MetroGAS podrá avanzar en la rehabilitación progresiva del suministro de gas mediante equipos técnicos especializados. Hasta esta nueva disposición, el área restringida abarcaba un radio de 100 metros alrededor del epicentro de la explosión, lo que limitaba el alcance de los trabajos de reconexión que la empresa venía realizando en coordinación con el municipio.

En paralelo, la Fiscalía habilitó las tareas de demolición controlada, que estarán a cargo de funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús. Los trabajos permitirán continuar con los peritajes en el lugar donde se produjo la explosión, mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

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El comunicado de MetroGAS emitido este lunes 16 de noviembre a la tarde

La fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, lleva adelante la investigación.

El siniestro se produjo el viernes 13 de noviembre a las 10.52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada. Según los informes preliminares, una máquina tuneladora operada por la empresa tercerizada Exgadet —que realizaba trabajos de renovación de la red por encargo de MetroGAS— perforó un caño de media presión a las 9.44, poco más de una hora antes de la explosión. La fuga provocó un estallido que desató un incendio de grandes proporciones.

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El saldo del episodio fue de una persona muerta y 30 heridas. Entre los heridos más comprometidos, varios presentaban quemaduras que abarcaban entre el 40% y el 90% de su cuerpo, según informaron fuentes sanitarias.

Hasta este lunes, solo una persona permanecía internada en el Hospital Evita de Lanús como consecuencia directa de la explosión. El paciente se encontraba estable, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud bonaerense.

La explosión ocurrió el viernes a las 10.52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada (RSFotos)

El director de Defensa Civil del Municipio de Lanús, Claudio Arale, había cuestionado el accionar de la empresa tercerizada durante la emergencia. Según explicó, el personal que realizaba las tareas perforó el caño y, en lugar de activar de inmediato los protocolos correspondientes, se comunicó con MetroGAS.

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“Una empresa tercerizada estaba realizando un trabajo con una tuneladora, rompieron un caño y en vez de alertar, llamaron a MetroGAS, que mandó una cuadrilla y cuando llegó personal de seguridad, les informaron que tenían todo bajo control. Recién cuando se produjo la explosión se activaron los protocolos de emergencia”, señaló el funcionario en declaraciones a La Nación.

La fuga recién pudo ser controlada durante la madrugada del sábado, a las 2.10, cuando MetroGAS logró obturar por completo el caño de media presión. Para eso, los operarios debieron cavar pozos en los extremos de la cañería y prensar distintos puntos de la red. Una vez interrumpido el suministro, los bomberos pudieron extinguir el incendio y comenzaron las tareas de enfriamiento.

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Mientras avanza la etapa de recuperación, MetroGAS también recibió este lunes las primeras consultas a través de los canales de atención exclusivos habilitados para los vecinos damnificados: el correo electrónico incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075, disponible en días hábiles de 8.30 a 17.30. La empresa informó que ya comenzó a analizar cada caso particular para evacuar dudas sobre el servicio de gas en la zona.

La explosión dejó un muerto y 30 heridos (Foto/Adrián Escandar)

Por su parte, la Municipalidad de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial y acusó a MetroGAS de incumplir los protocolos de emergencia. Además, informó que el intendente Julián Álvarez dispuso las primeras medidas de asistencia para los afectados, entre ellas una ayuda económica extraordinaria e inmediata para los damnificados en el epicentro del siniestro y la eximición de tasas municipales para los comercios de la zona.

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El municipio también anticipó el envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para eximir del pago de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el impuesto a los Automotores (Patentes) a los vecinos perjudicados.

El fin de semana, decenas de residentes se movilizaron en las cercanías del área afectada para reclamar asistencia y garantías de seguridad.

Este lunes también se registraron tres nuevas denuncias de fuga de gas en el barrio San Jorge, cerca de la estación de tren Lanús, del ferrocarril Roca. Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajó en la zona, mientras MetroGAS controló dos de las pérdidas y avanzó con la tercera en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo. Desde la distribuidora aclararon que estos incidentes no guardan relación con el caño de media presión dañado el viernes.

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