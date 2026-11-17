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Milo J amplió su proyección internacional con su debut en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó “Niño”, una de las canciones de su álbum La vida era más corta. La actuación llegó días después de que el músico argentino obtuviera cuatro Latin Grammy y recibiera dos nominaciones a los premios Grammy.

“Nuestro próximo invitado recibió dos nominaciones a los premios Grammy esta mañana y ganó cuatro Latin Grammy la semana pasada”, dijo Jimmy Fallon al presentar al artista. “Para interpretar ‘Niño’, de su álbum La vida era más corta, recibamos a Milo J”, agregó el conductor ante el aplauso del público.

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Con una escenografía de luces bajas y un árbol sin hojas, el cantante de Morón interpretó el tema junto a una tecladista. La presentación puso el foco en la voz del artista y en una composición de raíz folclórica que aborda la infancia, las ausencias y los vínculos familiares.

Al terminar la actuación, Fallon celebró la respuesta del estudio. “¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico”, expresó el conductor. También anunció que la gira de Milo J por Estados Unidos comenzará en marzo.

Milo J debutó en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con una interpretación del tema Niño (Instagram)

La canción fue reconocida como grabación del año por la Academia Latina de la Grabación y funcionó como carta de presentación del último trabajo discográfico del músico ante el público estadounidense.

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La participación en el ciclo de NBC incorporó a Milo J a la nómina de artistas argentinos que pasaron por el programa de Fallon. Entre ellos figuran Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Ca7riel y Paco Amoroso y Bizarrap.

En el caso del cantante de 20 años, la invitación coincidió con una etapa de expansión fuera de la Argentina. Durante 2026 fue el artista con más premios en una misma edición de los Premios Gardel y publicó Live from NPR’s Tiny Desk, un set que supera los 15 millones de reproducciones.

La puesta en escena del músico argentino contó con luces bajas, un árbol sin hojas y el acompañamiento de una tecladista (Instagram)

El recorrido internacional incluyó dos funciones en el estadio Vélez, una presentación en el Estadio Nacional de Perú, otra en el Estadio Monumental de Chile y conciertos en cuatro ciudades de España. También debutó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y realizó sus primeras fechas en Brasil, entre ellas una actuación en Rock in Rio y shows propios en San Pablo.

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En Ciudad de México, presentó un espectáculo con escenario de 360 grados en el Palacio de los Deportes. Ese formato llegará ahora a la Argentina: el 5 de diciembre, Milo J cerrará la gira de La vida era más corta en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El concierto será su primer show de 360 grados en el país y ubicará al público alrededor del escenario. “Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, afirmó el cantante.

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La canción Niño recibió la distinción de grabación del año otorgada por la Academia Latina de la Grabación (Instagram)

Días antes de su aparición en The Tonight Show, Milo J fue una de las figuras de la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde obtuvo cuatro premios por trabajos vinculados con La vida era más corta y la canción “Gil”.

El primer reconocimiento de la noche llegó en la categoría de mejor interpretación urbana por “Gil”, que compartió con Trueno. Ambos subieron al escenario para recibir la distinción. “Quiero agradecerle por sumarse a la canción. Es un tema que habla de la traición, de la mentira; irónicamente ganamos un Grammy con esto”, dijo Milo J antes de cederle la palabra a su colega.

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Trueno cerró el discurso con una referencia a su compañero y a la procedencia de ambos músicos: “Aguante Milito, Argentina está en la casa”.

Más tarde, el cantante recibió el premio a mejor álbum de música folclórica por La vida era más corta. En ese momento estuvo acompañado por su madre y por los productores Santiago Alvarado y Santiago Ruiz.

El cantante de Morón integró la lista de artistas argentinos que pasaron por el ciclo televisivo de la cadena NBC (Instagram)

“Del lugar de donde vengo, que es Morón, y del género del que vengo, ganar este premio del folclore me vuela la cabeza”, afirmó. También destacó el trabajo realizado junto a los productores: “Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante”.

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El álbum también obtuvo el Latin Grammy a mejor diseño de empaque, un reconocimiento que compartió con el director de arte Camilo Joaquín Villarruel.

La cuarta estatuilla llegó con “Niño”, distinguida como grabación del año. Al recibir el premio, Milo J dedicó unas palabras a quienes atraviesan una pérdida: “Quiero que todas las personas que hoy les falta alguien sepan que alguien las está viendo, no importa que esté en este plano o en el otro”. El músico cerró su discurso con un mensaje para el folclore y la música argentina.