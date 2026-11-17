El momento en que detuvieron a Santino Alvarado, el hijo del narco Esteban Lindor Alvarado

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“Si no liberan a Santino Alvarado, vamos a empezar a matar gente inocente. Va para el gobernador (Maximiliano) Pullaro y para todos los policías”. Esas palabras fueron pronunciadas en unos escuetos 20 segundos en la noche del pasado domingo por una persona que llamó a la central de emergencias 911 para tratar de infundir temor. El pedido fue en referencia al hijo del capo narco Esteban Lindor Alvarado, quien fue detenido el pasado jueves 12 de noviembre y acusado al día siguiente por tráfico de droga y lavado de activos.

La comunicación al 911 se dio a las 22.30 y se hizo desde una línea telefónica de Rosario. Rápidamente, se dio aviso al fiscal Damián Cimino, que estaba de turno en el Ministerio Público de la Acusación, quien libró una serie de medidas.

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Si bien tras el arresto de Santino Alvarado se habían extremado cuidados en seguridad pública, el llamado aumentó la tensión a un punto tal que, este lunes, fue emitida una circular interna dentro de la Policía para pedir especial atención a las unidades que están en la calle haciendo tareas preventivas.

El hijo del jefe narco fue detenido el 12 de noviembre en la ciudad de Funes, donde rompió tres celulares ni bien visualizó a los agentes federales que entraban en su domicilio. Allí, además, se secuestraron tres armas de fuego —dos pistolas y una escopeta— con sus respectivos papeles, ya que es legítimo usuario.

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Esteban Lindor Alvarado

Al día siguiente, los fiscales federales Diego Iglesias, Matías Scilabra —de la Procunar—, Diego Velasco y Juan Argibay Molina —de la Procelac— lo indagaron como presunto organizador de los delitos que ordena su padre Esteban Lindor Alvarado desde el penal federal de Ezeiza, donde se encuentra en régimen de alto perfil.

El acto se hizo bajo el viejo código de procedimiento penal porque la causa se inició en 2023, en un desprendimiento investigativo de la fuga de Ezeiza que intentó hacer Esteban a través de un helicóptero. A partir de allí, se intervinieron múltiples líneas telefónicas y se hicieron vigilancias con drones y con personal especializado a la presunta estructura.

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Esteban y Santino quedaron involucrados en una frustrada maniobra de contrabando de cocaína que tuvo lugar el 10 de marzo de 2024, cuando se incautó en Paraguay un Cessna 206 que trasladaba 433 kilos de cocaína desde Bolivia. Ese cargamento, según las intervenciones telefónicas, le generó una pérdida de medio millón de dólares al preso de Ezeiza.

La operación de la droga fue coordinada entre padre e hijo junto con otros dos peces gordos del narcotráfico: Brian Bilbao, quien fue detenido en noviembre de 2025 con 900 kilos de cocaína, y el condenado proveedor de estupefacientes Jorge Adalid Granier Ruiz, arrestado en 2023 en Brasil, quien continuó sus negocios ilícitos a través de su hijo.

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El helicóptero con el que Alvarado padre planeaba fugarse de la cárcel de Ezeiza había sido comprado en el extranjero

Después de la pérdida del cargamento, Esteban exigió una “reposición” que se concretó al mes siguiente, cuando transportaron en un vuelo irregular 300 kilos de cocaína que fueron bajados en una pista clandestina del Gran Rosario. El pago por dicho procedimiento fue efectuado por María Fernanda Rojas, presunta mano derecha de Alvarado, quien se encuentra entre las 11 imputadas. El dinero fue entregado en mano a Bilbao en el barrio Belgrano de Rosario, en la zona noroeste, donde supo tener operatividad la estructura de Alvarado.

A Santino Alvarado también le atribuyeron operaciones de lavado de activos por haber comprado entre julio de 2023 y septiembre de 2026 cuatro Hilux, un Vento, un Gol Trend, una Ranger Raptor, un Cronos, un Nivus, una Amarok V6, una SW4 y una Honda XRE 300 Rally.

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Según las escuchas telefónicas que constan en el legajo, también ofreció pistolas, fusiles, granadas y ametralladoras, por lo que se deduce que se introdujo en el mercado negro de armas.

Santino también estuvo involucrado en la jefatura de la barra brava de Rosario Central

Se cree que Santino también estuvo involucrado en la jefatura de la barra brava de Rosario Central después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, aunque posteriormente se detectó un distanciamiento suyo del resto de la cúpula de la banda de Los Menores, como es Matías Gazzani —el líder, que está prófugo—, Lisandro “Limón” Contreras y Ezequiel Riquelme, hijo de Francisco, el condenado jefe de la célula que operó para Esteban en el sector noroeste de Rosario.

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